Пранкеры от имени Зюганова разыграли кандидата КПРФ на пост главы Хакасии

Неизвестные попытались разыграть кандидата на пост главы Хакасии Валентина Коновалова, используя аудионарезку выступлений Зюганова. При этом во время звонка определился реальный номер главы КПРФ, рассказали в партии

Валентин Коновалов (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Пранкеры пытались разыграть кандидата КПРФ на должность главы Хакасии Валентина Коновалова с помощью аудионарезки выступлений Геннадия Зюганова. Об этом РБК рассказал депутат КПРФ Юрий Афонин.

При этом, по его словам, Коновалову позвонили с номера, который определился как номер лидера КПРФ.

Депутат также опубликовал аудиозапись разговора на свой странице в Facebook, из которой следует, что в том же разговоре пранкеры использовали запись с голосом коммуниста Анатолия Локотя — мэра Новосибирска. После того как Коновалов снял трубку и поздоровался с «Зюгановым», он услышал фразу: «Геннадий Андреевич где-то сейчас рядом находится, это Локоть Анатолий Евгеньевич. Я сейчас трубку ему передам».

Затем пранкеры воспроизвели мало связанные между собой отрывки: «Откровенно вам скажу, я насмотрелся там на все...» «Единая Россия» в этом плане занимает абсолютно неконструктивную позицию. Я скажу — и в международных делах они ведут себя неграмотно»... «Присмотритесь внимательно, вы ребята опытные, вы, считаю, что прекрасный народ, трудолюбивый, симпатичный и все остальное» и др.

После того как Коновалов говорит «Зюганову», что очень плохо его слышит из-за того, что связь прерывается, ​пранкеры вновь включили запись с голосом Анатолия Локотя: «Алло, Алло. Геннадий Андреевич только что отошел, он просил вам набрать».

В разговоре с РБК Афонин также рассказал, что в то время, когда был совершен звонок на телефон Коновалова, лидер КПРФ проводил совещание, а Локоть находился в Новосибирске. Зюганов, по словам Афонина, ситуацией «возмущен». Коновалов записывает все свои разговоры по телефону с того момента, как столкнулся с давлением во время избирательной кампании, сообщил источник РБК в КПРФ.

По словам Афонина, номер, с которого поступил звонок, определился как действительный номер Геннадия Андреевича Зюганова. Поэтому, по его словам, это не просто розыгрыш, а поступок, который реально угрожает «общественной безопасности​». Из-за этого он уже направил депутатские запросы с просьбой разобраться в ситуации в Следственный комитет и в ФСБ, сообщил коммунист РБК.

Дату второго тура выборов в Хакасии переносили несколько раз. Сначала он должен был пройти 23 сентября, но после того как от участия в кампании отказался глава республики Виктор Зимин, выборы назначили на 7 октября. Новым участником второго тура наряду с коммунистом Коноваловым стал кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин. 2 октября он снялся с выборов «по вынуждающим обстоятельствам». После этого новым участником второго тура стал кандидат от Партии роста Александр Мяхар, а само голосование было назначено на 21 октября.

Однако 15 октября Мяхар также заявил, что снимает свою кандидатуру. По его словам, жители имеют право сделать осознанный и взвешенный выбор главы региона, однако такой выбор сделать невозможно из-за «накала страстей». Теперь голосование назначено на 11 ноября, для победы Коновалову, который остался единственным кандидатом, нужно будет набрать не менее 50%.