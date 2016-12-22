Избирком Хакасии перенес второй тур выборов на 11 ноября

Избирательная комиссия Хакасии перенесла дату проведения второго тура выборов главы региона с 21 октября на 11 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что перенос связан со снятием Александром Мяхаром из Партии Роста своей кандидатуры. По словам председателя регионального избиркома Александра Чуманина, повторное голосование на выборах пройдет по одной кандидатуре Валентина Коновалова от КПРФ. Для победы ему необходимо будет набрать более 50% голосов.

Мяхар отказался участвовать в выборах 15 октября. По его словам, жители имеют право сделать осознанный и взвешенный выбор главы региона, однако такой выбор сделать невозможно из-за «накала страстей». Мяхар также призвал Коновалова снять кандидатуру. Однако кандидат от КПРФ заявил, что продолжит борьбу. Ранее от участия в выборах отказались бывший глава региона, единоросс Виктор Зимин и Андрей Филягин, выдвигавшийся от «Справедливой России». Первый тур выборов прошел в республике 9 сентября.

3 октября президент России Владимир Путин назначил замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии до выборов.