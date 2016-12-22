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На выборах главы Хакасии после ухода Мяхара остался единственный кандидат
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На выборах главы Хакасии после ухода Мяхара остался единственный кандидат
Вторые туры — 2018, 09:16
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На выборах главы Хакасии после ухода Мяхара остался единственный кандидат
Александр Мяхар отказался от участия в выборах главы региона, после того как избирком Хакасии передумал добиваться через суд снятия с выборов его единственного соперника, коммуниста Валентина Коновалова
Александр Мяхар (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Кандидат на пост главы Республики Хакасия от Партии роста Александр Мяхар сообщил о решении отказаться от участия в выборах, передает «РИА Новости».

«Сегодня я даю пример правильного решения. Я принял решение снять кандидатуру с выборов главы Республики Хакасия», — сказал он.

Свое решение отказаться от участия в выборах Мяхар объяснил тем, что у жителей Хакасии есть право «сделать осознанный и взвешенный выбор» руководителя региона. По его словам, сейчас такой выбор сделать невозможно, «ввиду того что накал страстей достиг апогея» (цитата по «Интерфаксу»).

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Он призвал коммуниста Валентина Коновалова, который остается единственным участником выборов, также снять свою кандидатуру. По словам Мяхара, перенос выборов и снятие всех кандидатов будет разумным решением, а жители региона смогут сделать правильный выбор.​ Кроме того, Мяхар сообщил, что отзовет свой иск в Верховный суд Хакасии против Коновалова, чтобы тот мог принять решение об отказе от участия в выборах без давления. «Считаю, что у человека должно быть право самостоятельно, а не принудительно принять решение об отказе участвовать дальше в выборах. Я прошу Валентина серьезно отнестись к моим словам, думая в первую очередь о земляках, а не о политических очках», — заявил Мяхар.

Однако Коновалов уже заявил, что продолжит участие в выборах, передает ТАСС. Он напомнил, что в КПРФ неоднократно заявляли об отказе сниматься с выборов. «Избиратели верят в нас, мы их не подведем», — сказал Коновалов. Для победы на выборах ему теперь необходимо набрать более 50% голосов.

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​11 октября избирательная комиссия Хакасии по представлению прокуратуры подала против Коновалова иск в Верховный суд Хакасии о снятии Коновалова с выборов. В ведомстве заявили, что во время подачи документов для регистрации Коновалов неверно указал название регионального отделения КПРФ, а также не подписал документы. В понедельник, 15 октября, избирком принял решение отозвать свой иск, объяснив это тем, что срок, предусмотренный законом для подачи исковых заявлений, уже истек.

Второй тур выборов в Хакасии должен был состояться в воскресенье, 21 октября. После отказа от участия в выборах Мяхара и отзыва иска избиркома к Коновалову выборы будут перенесены.

Наиболее вероятная дата — 11 ноября, говорил член Центризбиркома России Евгений Шевченко ТАСС. По закону выборы должны быть перенесены не более чем на две недели, однако новая дата попадает на государственный праздник 4 ноября, поэтому голосование еще раз сдвинут, пояснял он.

Ранее от участия в выборах главы Хакасии отказались глава региона, единоросс Виктор Зимин (позднее он сложил с себя губернаторские полномочия) и Андрей Филягин, выдвигавшийся от «Справедливой России».

Авторы: Надежда Карнаухова, Наталья Демченко.
Теги: Выборы , Хакасия , Губернатор
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