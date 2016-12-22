На выборах главы Хакасии после ухода Мяхара остался единственный кандидат

Александр Мяхар отказался от участия в выборах главы региона, после того как избирком Хакасии передумал добиваться через суд снятия с выборов его единственного соперника, коммуниста Валентина Коновалова

Александр Мяхар (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Кандидат на пост главы Республики Хакасия от Партии роста Александр Мяхар сообщил о решении отказаться от участия в выборах, передает «РИА Новости».

«Сегодня я даю пример правильного решения. Я принял решение снять кандидатуру с выборов главы Республики Хакасия», — сказал он.

Свое решение отказаться от участия в выборах Мяхар объяснил тем, что у жителей Хакасии есть право «сделать осознанный и взвешенный выбор» руководителя региона. По его словам, сейчас такой выбор сделать невозможно, «ввиду того что накал страстей достиг апогея» (цитата по «Интерфаксу»).

Он призвал коммуниста Валентина Коновалова, который остается единственным участником выборов, также снять свою кандидатуру. По словам Мяхара, перенос выборов и снятие всех кандидатов будет разумным решением, а жители региона смогут сделать правильный выбор.​ Кроме того, Мяхар сообщил, что отзовет свой иск в Верховный суд Хакасии против Коновалова, чтобы тот мог принять решение об отказе от участия в выборах без давления. «Считаю, что у человека должно быть право самостоятельно, а не принудительно принять решение об отказе участвовать дальше в выборах. Я прошу Валентина серьезно отнестись к моим словам, думая в первую очередь о земляках, а не о политических очках», — заявил Мяхар.

Однако Коновалов уже заявил, что продолжит участие в выборах, передает ТАСС. Он напомнил, что в КПРФ неоднократно заявляли об отказе сниматься с выборов. «Избиратели верят в нас, мы их не подведем», — сказал Коновалов. Для победы на выборах ему теперь необходимо набрать более 50% голосов.

​11 октября избирательная комиссия Хакасии по представлению прокуратуры подала против Коновалова иск в Верховный суд Хакасии о снятии Коновалова с выборов. В ведомстве заявили, что во время подачи документов для регистрации Коновалов неверно указал название регионального отделения КПРФ, а также не подписал документы. В понедельник, 15 октября, избирком принял решение отозвать свой иск, объяснив это тем, что срок, предусмотренный законом для подачи исковых заявлений, уже истек.Второй тур выборов в Хакасии должен был состояться в воскресенье, 21 октября. После отказа от участия в выборах Мяхара и отзыва иска избиркома к Коновалову выборы будут перенесены.

Наиболее вероятная дата — 11 ноября, говорил член Центризбиркома России Евгений Шевченко ТАСС. По закону выборы должны быть перенесены не более чем на две недели, однако новая дата попадает на государственный праздник 4 ноября, поэтому голосование еще раз сдвинут, пояснял он.

Ранее от участия в выборах главы Хакасии отказались глава региона, единоросс Виктор Зимин (позднее он сложил с себя губернаторские полномочия) и Андрей Филягин, выдвигавшийся от «Справедливой России».