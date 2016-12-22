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Осмотренный Петровым и Бошировым собор в Солсбери попытались ограбить
Общество, 13:48
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Осмотренный Петровым и Бошировым собор в Солсбери попытались ограбить
Полиция арестовала 45-летнего мужчину, который хотел вынести из собора Солсбери один из экземпляров Великой хартии вольностей 1215 года. Этот документ ограничивал королевскую власть, регулировал вопросы налогов, имущества и церкви
Фото: Ben Birchall / PA Images / ТАСС

Полиция графства Уилтшир арестовала мужчину, который пытался ограбить собор в Солсбери. Об этом сообщает Sky News. 45-летнего мужчина подозревается в попытке украсть хранящийся там экземпляр Великой хартии вольностей. По словам полицейских, он пытался разбить стеклянную шкатулку, ​в которой хранится документ 1215 года. Мужчина, помимо ограбления, предъявлены обвинения в ношении оружия и порче имущества.

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Общество

Инцидент произошел 25 октября. Хартия не пострадала. О мотивах злоумышленника не сообщается.

Великая хартия вольностей — документ, составленный в июне 1215 года на основе требований знати к королю Иоанну Безземельному и защищавший ряд юридических прав и привилегий свободного населения средневековой Англии. Хартия состоит из 63 статей, регулировавших вопросы налогов, сборов и феодальных повинностей, судоустройства и судопроизводства, прав церкви, городов и купцов, права наследства и опеки. Некоторые статьи хартии ограничивали королевскую власть: создавался общий совет королевства и комитет 25 баронов, который наделялся полномочиями предпринимать действия по принуждению короля к восстановлению нарушенных прав. 

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Дополнительный интерес к Солсбери и его собору был проялен после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года. Оба были обнаружены без сознания на скамейке в парке после посещения одного из ресторанов города. Великобритания возложила ответственность за отравления на Россию. Лондон обвинил в причастности к отравлению двух россиян — Александра Петрова и Романа Боширова, которые посещали Солсбери в марте. Власти Великобритании назвали их агентами ГРУ. Москва все обвинения отрицает, власти называли мужчин гражданскими людьми.  Петров и Боширов также не признают своей вины, утверждая, что не являются агентами спецслужб. Английский город, по их словам, они посетили как туристы ради того, чтобы посмотреть на «знаменитый Солсберецкий собор». 

Автор: Константин Ткаченко.
Теги: кража , Великобритание
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