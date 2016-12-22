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Цены на недвижимость в Солсбери упали на 10% после отравления Скрипалей
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Цены на недвижимость в Солсбери упали на 10% после отравления Скрипалей
Отравление Скрипалей, 15:40
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Цены на недвижимость в Солсбери упали на 10% после отравления Скрипалей
После отравления Скрипалей в Солсбери упал спрос на недвижимость, утверждают Guardian и представители местных агентств недвижимости. Ранее сообщалось, что потери понесли бары и рестораны города
Фото: Илья Дмитрячев / ТАСС

После инцидента с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ (упразднено, ныне — Главное управление Генштаба. — РБК) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии цены на жилье в городе упали почти на 10%, утверждает издание The Guardian.

Средняя стоимость домов, которые были проданы в городе за три месяца (с мая по июль), составила £299,2 тыс. В предыдущие три месяца средний чек на дом составлял £328,2 тыс.

Исследование кредитной организации Cashback Remortgages показало, что падение цен в Солсбери составило 8,8%. Оно происходило на фоне роста цен на 1,9% за тот же период по всему графству Уилтшир, в котором расположен Солсбери, и в соседних графствах.

Местные агенты по недвижимости в разговоре с изданием отметили, что интерес к жилью в городе упал как раз после отравления Скрипалей. В компании McKillop&Gregory рассказали, что фирма обычно продает 65% своих домов покупателям из других британских городов, но после инцидента спрос сильно упал​.

«Раньше, если вы забивали в Google слово «Солсбери», то в выдаче получали «собор», теперь же — «отравления», — рассказал в беседе с изданием представитель агентства Дэвид Маккиллоп. Он добавил, что на рынок недвижимости в Солсбери повлияли неопределенность ситуации с Brexit, а также общий спад рынка недвижимости на юге Англии. Собеседник также уточнил, что ввиду сложившейся ситуации одно агентство недвижимости в городе было вынуждено закрыться. «Жизнь продолжается в Солсбери. Новых отравлений «Новичком» не происходит. Не нужно паниковать», — добавил он.

«В последние семь месяцев Солсбери находится в центре международного скандала. Исследования, которые мы проводили, говорят о том, что скандал, возможно, отразился и на местном рынке недвижимости», — сказал представитель Cashback Remortgages. «Цены упали непропорционально в Солсбери, и события в этом году вполне могут быть причиной этого снижения. Возможно, неустанное внимание средств массовой информации, сосредоточенное на городе, вызвало сомнения в умах некоторых потенциальных покупателей и способствовало снижению спроса», — объясняет собеседник.

В середине сентября The Guardian писала, что отравление Скрипалей оказало влияние на бары и рестораны Солсбери, владельцы которых начали терять выручку. Со ссылкой на представителей данного бизнеса и местные власти издание сообщало, что число посетителей города упало на 10%, а посещение некоторых баров и ресторанов — на 50%.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте этого года. Оба были обнаружены без сознания почти сразу после посещения одного из ресторанов Солсбери. Лондон возложил ответственность за отравления на Россию, уверяя, что при отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок». Обвинения в причастности к отравлению были предъявлены двум россиянам — Александру Петрову и Роману Боширову. Власти Великобритании называют их агентами ГРУ. Москва все обвинения отрицает. Сами Петров и Боширов также не признают своей вины, утверждая, что не являются агентами спецслужб. В Солсбери, по их словам, они были как туристы.

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Авторы: Анна Трунина, Мария Бондаренко.
Теги: Великобритания , Сергей Скрипаль , Недвижимость , цены на жилье
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