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Сайт TripAdvisor закрыл комментарии о соборе в Солсбери
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Сайт TripAdvisor закрыл комментарии о соборе в Солсбери
Отравление Скрипалей, 15:24
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Сайт TripAdvisor закрыл комментарии о соборе в Солсбери
Администрация сайта объяснила это решение появлением большого количества отзывов, «не основанных на личном опыте». Собор был упомянут в интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова
Солсберийский собор (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Американский сайт путешествий TripAdvisor​ сообщил, что временно не принимает отзывы о Солсберийском соборе, о котором в своем интервью упоминали Александр Петров и Руслан Боширов. Обоих Лондон подозревает в причастности к отравлению в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте [Salisbury Cathedral and Magna Carta], так как он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте», — говорится в сообщении на странице сайта, посвященной Солсберийскому собору.

Администрация сайта предлагает тем, кто хочет поделиться личным впечатлением о данном объекте, сделать это «через некоторое время». «Мы с нетерпением ждем получения вашего отзыва!» — говорится в сообщении.

На момент написания заметки последний комментарий о соборе был датирован 5 августа 2018 года.

Главное из интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей
Политика

В интервью телеканалу RT 13 сентября Боширов и Петров заявили о своей непричастности к отравлению Скрипалей. По их словам, в Солсбери они приехали по совету друзей, чтобы посмотреть ряд достопримечательностей города, в том числе готический собор.​ «Там есть знаменитый собор. Он знаменит не только во всей Европе. Он знаменит своим шпилем, он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор работают», – рассказывал во время интервью Боширов.

Лондон обвиняет Петрова и Боширова в причастности к отравлению бывшего сотрдуника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в начале марта этого года в британском городе Солсбери. В марте оба мужчины посещали Солсбери. По информации сотрудников правоохранительных органов Великобритании,Петров и Боширов являются российскими разведчиками.

Москва свою причастность к отравлению Скрипалей отрицает. Президент России Владимир Путин, комментируя на этой неделе обвинения Лондона, назвал Петрова и Боширова гражданскими. «В принципе мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли. <...> Ничего там особенного и криминального нет», — отмечал глава государства.

МИД Великобритании назвал интервью Боширова и Петрова телеканалу RT «фальсификацией и ложью» и продолжает настаивать, что оба являются сотрудниками спецслужб России. В Кремле заявили, что подобные заявления Лондона являются абсурдными и недопустимыми

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: TripAdvisor , Сергей Скрипаль
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