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Общество ,  
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Обвинение попросило назначить Панину шесть лет колонии

Гособвинение запросило 6 лет колонии Алексею Панину за оправдание терроризма
Алексей Панин
Алексей Панин (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Гособвинение запросило 6 лет колонии российскому актеру Алексею Панину, обвиняемому в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК, лишение свободы на срок от пяти до семи лет), передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

«Прошу признать Панина виновным и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с запретом администрировать сайты на срок 5 лет», — заявил гособвинитель в ходе судебных прений.

В суде также выступили свидетели по уголовному делу, среди которых был сотрудник Центра по противодействию экстремизму МВД России. Специалист пояснил, что в ходе мониторинга обнаружил публикацию Панина, после чего направил информацию экспертам на исследование.

Дело против актера завели в мае 2023 год, писал ТАСС. По данным агентства, поводом стали высказывания Панина по поводу взрыва на Крымском мосту. В мае того же года актер был объявлен в розыск. Он тогда сказал РБК, что никогда не оправдывал терроризм, но признал, что действительно высказывался о взрывах на Крымском мосту. В феврале Гагаринский суд Москвы заочно арестовал актера.

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Общество
Алексей Панин

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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