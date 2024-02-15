Московский суд заочно арестовал Панина

В прошлом году против Панина возбудили уголовное дело об оправдании терроризма и объявили в розыск. Поводом стали его высказывания по поводу взрыва на Крымском мосту. Актер говорил, что не оправдывал терроризм

Алексей Панин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал актера Алексея Панина по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, лишение свободы на срок от пяти до семи лет), сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Дело против актера завели в мае 2023 года, писал ТАСС. По данным агентства, поводом стали высказывания Панина по поводу взрыва на Крымском мосту. Следствие считает, что он это оправдывал.

В мае того же года актер был объявлен в розыск. Он тогда сказал РБК, что никогда не оправдывал терроризм, но признал, что действительно высказывался о взрывах на Крымском мосту. Он добавил, что не будет ничего оспаривать.

Алексею Панину 46 лет. Он начал сниматься в кино в конце 1990-х, широкую известность ему принесли в том числе роли в фильме Алексея Балабанова «Жмурки» и сериале «Солдаты».

Панин выступал против военной операции на Украине, несколько лет назад он рассказывал, что получил ВНЖ в Испании.