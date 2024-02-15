 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Московский суд заочно арестовал Панина

Суд в Москве заочно арестовал актера Панина по делу об оправдании терроризма
В прошлом году против Панина возбудили уголовное дело об оправдании терроризма и объявили в розыск. Поводом стали его высказывания по поводу взрыва на Крымском мосту. Актер говорил, что не оправдывал терроризм
Алексей Панин
Алексей Панин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал актера Алексея Панина по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, лишение свободы на срок от пяти до семи лет), сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Дело против актера завели в мае 2023 года, писал ТАСС. По данным агентства, поводом стали высказывания Панина по поводу взрыва на Крымском мосту. Следствие считает, что он это оправдывал.

В мае того же года актер был объявлен в розыск. Он тогда сказал РБК, что никогда не оправдывал терроризм, но признал, что действительно высказывался о взрывах на Крымском мосту. Он добавил, что не будет ничего оспаривать.

МВД объявило в розыск бывшего футболиста и блогера Евгения Савина
Спорт
Евгений Савин

Алексею Панину 46 лет. Он начал сниматься в кино в конце 1990-х, широкую известность ему принесли в том числе роли в фильме Алексея Балабанова «Жмурки» и сериале «Солдаты».

Панин выступал против военной операции на Украине, несколько лет назад он рассказывал, что получил ВНЖ в Испании.

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Алексей Панин оправдание терроризма уголовное дело арест
Материалы по теме
МВД объявило в розыск премьера Эстонии
Политика
МВД объявило в розыск второго адвоката Навального
Общество
Против Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,6) Инвестиции, 17:09 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 91,82 (+0,39) Инвестиции, 17:09
Власти согласовали продажу активов Baring Vostok в России, но с условием Технологии и медиа, 18:57
Мужские и женские: почему презервативы самый надежный метод защиты от ВИЧ Тренды, 18:56
«Кристалл» перенес дату начала торгов акциями на Мосбирже на 22 февраля Инвестиции, 18:53
Путин поручил продлить выставку «Россия» на ВДНХ до 8 июля Общество, 18:38
СБУ предъявила Дерипаске подозрения по трем статьям Политика, 18:37
Пентагон заявил о запуске шести спутников для отслеживания ракет Политика, 18:35
Полузащитник Мозес покинет «Спартак» после окончания сезона Спорт, 18:30
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Собянин поручил открыть доступ врачам из регионов к московским нейросетям Город, 18:30
Где самые глубокие станции метро в мире. Обзор с фото Недвижимость, 18:21
Принц Гарри и Меган Маркл поменяли фамилию детям Life, 18:20
Mirror узнала о переговорах Уэйна Руни с боксерским промоушеном Спорт, 18:19
Суд заочно арестовал адвоката Навального Ольгу Михайлову Политика, 18:16
Китайский BAIC рассказал о ближайших автоновинках для России Авто, 18:03
В Думу внесли проект о запрете рекламы у иноагентов Политика, 18:01