Московский суд заочно арестовал Панина
Гагаринский суд Москвы заочно арестовал актера Алексея Панина по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, лишение свободы на срок от пяти до семи лет), сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Дело против актера завели в мае 2023 года, писал ТАСС. По данным агентства, поводом стали высказывания Панина по поводу взрыва на Крымском мосту. Следствие считает, что он это оправдывал.
В мае того же года актер был объявлен в розыск. Он тогда сказал РБК, что никогда не оправдывал терроризм, но признал, что действительно высказывался о взрывах на Крымском мосту. Он добавил, что не будет ничего оспаривать.
Алексею Панину 46 лет. Он начал сниматься в кино в конце 1990-х, широкую известность ему принесли в том числе роли в фильме Алексея Балабанова «Жмурки» и сериале «Солдаты».
Панин выступал против военной операции на Украине, несколько лет назад он рассказывал, что получил ВНЖ в Испании.
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