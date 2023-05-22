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Взрыв на Крымском мосту ,  
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МВД объявило в розыск Алексея Панина

МВД объявило в розыск актера Алексея Панина
В начале мая актер, который сейчас живет в Испании, стал фигурантом дела об оправдании терроризма, поводом стали комментарии о взрыве на Крымском мосту
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Алексей Панин (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

МВД объявило в розыск актера Алексея Панина, карточка появилась в базе данных ведомства. Там говорится, что его разыскивают по статье УК.

В мае в отношении Панина завели дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), по ней грозит до пяти лет тюрьмы. Как сообщали ТАСС и Mash, поводом стал пост актера в телеграм-канале о взрыве на Крымском мосту.

Панин сообщил РБК, что о решении МВД узнал, когда «посыпались десятки сообщений, звонков со всех каналов и от всех знакомых». «По какой статье? Честно сказать, то, что на меня возбудили уголовное дело, я тоже узнал совершенно случайно, будучи в самолете в Америке», — сказал он.

По мнению Панина, «это все, мягко скажем, абсолютная дурь». Актер заявил, что никогда не оправдывал терроризм. Он добавил, что не будет ничего оспаривать.

Панин сейчас живет в Испании. Он выступает против военных действий на Украине.

В 2014 году актер поддержал включение Крыма в состав России, за что через несколько лет извинился перед украинской стороной. Киев и большинство стран считают присоединение полуострова к России незаконным, а Москва называет вопрос территориальной принадлежности Крыма закрытым.

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В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик, обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором взрыва украинскую военную разведку, суд в Москве заочно арестовал главу ведомства Кирилла Буданова. В Киеве опровергали причастность к произошедшему.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Алексей Панин розыск МВД оправдание терроризма
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