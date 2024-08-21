В прокуратуру Москвы поступило дело в отношении актера Панина

Алексей Панин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Следователи передали в прокуратуру Москвы материалы уголовного дела в отношении актера Алексея Панина (признан Минюстом иноагентом) для утверждения обвинительного заключения, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Артиста обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичное оправдание терроризма в интернете. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

После утверждения обвинения дело передадут в суд.

Уголовное дело в отношении Панина завели весной 2023 года, его объявили в розыск. По данным ТАСС, поводом стали комментарии артиста по поводу взрыва на Крымском мосту — следствие посчитало, что он оправдал атаку на переправу. Тогда он рассказал РБК, что никогда не оправдывал террористические действия, но признал свои высказывания о взрывах на Крымском мосту.

На данный момент актер живет в Испании. Он выступает против военной операции на Украине.

В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик, обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором взрыва украинскую военную разведку, суд в Москве заочно арестовал главу ведомства Кирилла Буданова. В Киеве опровергали причастность к произошедшему.