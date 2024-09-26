Сына миллиардера Мусы Бажаева выпустили из-под ареста

Сына бизнесмена Мусы Бажаева Тимура освободили из-под ареста под обязательство о явке. Его обвиняют по статье о применении насилия в отношении полицейского

Тимур Бажаев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Во вторник, 24 сентября, сына владельца «Русской платины» Мусы Бажаева, Тимура освободил из СИЗО под обязательство о явке, сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования, информацию подтвердил источник, близкий к СК.

По словам собеседника РБК, Тимур Бажаев подписал письменное обязательство и теперь он должен своевременно являться по вызовам следователя или в суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом.

Источник отметил, что дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) было переведено в центральный аппарат Следственного комитета из столичного управления, после чего следователь выписал постановление об освобождении Бажаева из изолятора.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета. Представитель Бажаева не ответил на запрос РБК.

По версии следствия, молодой человек, находясь у входа на территорию стадиона «Лужники», вступил в конфликт с сотрудником полиции. Бажаев-младший хотел зайти в плавучий ресторан «Ласточка» без досмотра, но ему отказали, так как вход на территорию «Лужников» был ограничен из-за концерта Леонида Агутина. Бажаева не устроил ответ, как пройти в ресторан с досмотром, после чего он попробовал самостоятельно открыть щеколду калитки, но полицейский ему не позволил.

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После чего у Бажаева возник конфликт с начальником отдела охраны общественного порядка УВД по Центральному административному округу Москвы полковника Александра Махонина. РБК со ссылкой на источники сообщал, что у Махонина зафиксировали ушиб левой скулы и гематому левого нижнего века.

После задержания Бажаева-младшего в полиции составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. А позднее возбудили дело по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой статье предполагает до 10 лет лишения свободы.

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил сына Бажаева под арест до 26 сентября.

Глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн после начала расследования инцидента заявил об активных попытках повлиять на ход разбирательства. А Муса Бажаев заявил «Известиям», что если его сын виноват «и где-то он замешан, то будет отвечать, а если этого нет — значит нет».

Адвокат коллегии «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия называет решение об обязательстве о явке, а не домашнем аресте, «нестандартным» для дел о насилии в отношении представителя власти.