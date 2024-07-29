 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Стало известно, какие травмы нанес сын миллионера Бажаева полковнику МВД

Тимур Бажаев ударил полицейского по голове, корпусу и в пах. Сын миллионера хотел пройти в ресторан «Ласточка» без досмотра, пострадавшим в конфликте оказался начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО
Тимур Бажаев (слева)
Тимур Бажаев (слева) (Фото: Алиса Иванец / ТАСС)

У полицейского, которого атаковал Тимур Бажаев, сын бизнесмена Мусы Бажаева, зафиксировали ушиб левой скулы и гематому левого нижнего века, рассказал РБК источник, близкий к МВД и источник в территориальном отделе полиции.

По словам одого из собеседников, 27 июля Бажаев хотел зайти в плавучий ресторан «Ласточка» без досмотра, но ему отказали, так как вход на территорию «Лужников» был ограничен из-за концерта Леонида Агутина. Бажаева не устроил ответ, как пройти в ресторан с досмотром, после чего он попробовал самостоятельно открыть щеколду калитки, но полицейский ему не позволил. Остановил Бажаева начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы полковник Александр Махонин.

В ответ на это Бажаев начал материться и хватать полковника за одежду. Полицейский применил силу, чтобы остановить Бажаева, а тот, в свою очередь, ударил его по голове, корпусу и в пах.

Стало известно, какие травмы нанес сын миллионера Бажаева полковнику МВД
Video

После этого Бажаева задержали. Против сына миллионера (совладелец «Русской платины», в 2021 году Forbes оценивал его состояние в $750 млн.) завели уголовное дело по ст. 318 Уголовного кодекса — применение насилия в отношении представителя власти. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Хинштейн заявил о попытках повлиять на расследование дела Тимура Бажаева
Общество
Александр Хинштейн

Муса Бажаев усомнился в том, что его сын мог совершить «какие-то неправильные асоциальные действия». Он считает, что «все будет нормально», но пока он бороться не собирается: «если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать, а если этого нет — значит нет». Следствие намерено ходатайствовать об аресте Тимура Бажаева.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что дело Тимура Бажаева взяло на личный контроль руководство МВД. С его слов, так поступили «в связи с активными попытками повлиять на ход» разбирательства.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Мир Ландау
Муса Бажаев полицейские травмы Москва Лужники
Материалы по теме
Сын Бажаева напал на полицейского из-за запрета пройти в закрытую зону
Общество
СК попросит арестовать сына Бажаева за стычку с полицейским
Общество
Хинштейн заявил о попытках повлиять на расследование дела Тимура Бажаева
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Банки и инвесткомпании борются за топ-5 мест в поисковиках: кто их займетPro, 13:48
В Москве задержали двух курьеров за хищение 63 млн руб. у пожилых людейОбщество, 13:46
Под Волгоградом сошел с рельсов пассажирский поездОбщество, 13:35
Песков назвал арест генерала Булгакова не делом КремляПолитика, 13:34
В Одессе шестерых курьеров задержали за поджог машин ВСУПолитика, 13:29
СК возбудил уголовное дело о размыве дамбы на БеломорканалеОбщество, 13:26
«Ъ» узнал имя вероятного кандидата на место первого зама ЛавроваПолитика, 13:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Ак Барс» расторг контракт с олимпийским чемпионом ВойновымСпорт, 13:25
Волна ужесточений импорта: что еще изменилось на таможне во II кварталеPro, 13:24
Аналитики назвали города-спутники Москвы с наибольшим ростом цен на жильеНедвижимость, 13:23
Суд отправил под арест сына миллионера Мусы БажаеваОбщество, 13:18
Блинкен заявил о «серьезных опасениях» США из-за выборов в ВенесуэлеПолитика, 13:14
Что такое газ в криптовалютах и как формируются комиссии за транзакцииКрипто, 13:13
Кремль переадресовал властям региона вопросы об аварии на БеломорканалеОбщество, 13:08