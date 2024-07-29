Стало известно, какие травмы нанес сын миллионера Бажаева полковнику МВД

Тимур Бажаев ударил полицейского по голове, корпусу и в пах. Сын миллионера хотел пройти в ресторан «Ласточка» без досмотра, пострадавшим в конфликте оказался начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО

Тимур Бажаев (слева) (Фото: Алиса Иванец / ТАСС)

У полицейского, которого атаковал Тимур Бажаев, сын бизнесмена Мусы Бажаева, зафиксировали ушиб левой скулы и гематому левого нижнего века, рассказал РБК источник, близкий к МВД и источник в территориальном отделе полиции.

По словам одого из собеседников, 27 июля Бажаев хотел зайти в плавучий ресторан «Ласточка» без досмотра, но ему отказали, так как вход на территорию «Лужников» был ограничен из-за концерта Леонида Агутина. Бажаева не устроил ответ, как пройти в ресторан с досмотром, после чего он попробовал самостоятельно открыть щеколду калитки, но полицейский ему не позволил. Остановил Бажаева начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы полковник Александр Махонин.

В ответ на это Бажаев начал материться и хватать полковника за одежду. Полицейский применил силу, чтобы остановить Бажаева, а тот, в свою очередь, ударил его по голове, корпусу и в пах.

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После этого Бажаева задержали. Против сына миллионера (совладелец «Русской платины», в 2021 году Forbes оценивал его состояние в $750 млн.) завели уголовное дело по ст. 318 Уголовного кодекса — применение насилия в отношении представителя власти. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Муса Бажаев усомнился в том, что его сын мог совершить «какие-то неправильные асоциальные действия». Он считает, что «все будет нормально», но пока он бороться не собирается: «если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать, а если этого нет — значит нет». Следствие намерено ходатайствовать об аресте Тимура Бажаева.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что дело Тимура Бажаева взяло на личный контроль руководство МВД. С его слов, так поступили «в связи с активными попытками повлиять на ход» разбирательства.