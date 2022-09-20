Росавиация в 33-й раз продлила запрет полетов в аэропорты юга России

Авиационные власти продлили запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России в 33-й раз с начала военных действий на Украине

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Росавиация продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 28 сентября, сообщил РБК представитель ведомства.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Вместо них пассажиров принимают аэропорты в Сочи, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Запрет полетов в ряд аэропортов Росавиация ввела более шести месяцев назад, 24 февраля, когда Россия начала военную операцию на Украине. Ведомство объяснило, что такая мера связана с угрозой для гражданских самолетов. С тех пор регулятор продлевал ограничения более 30 раз. Последнее действовало до 22 сентября.

В конце августа Росавиация включила 49 новых направлений в программу субсидирования региональных авиаперевозок в обход Москвы. Власти направили на субсидии деньги, сэкономленные благодаря ограничениям полетов.

Кроме того, с 30 августа авиавласти планировали выделить дополнительный воздушный коридор, чтобы перевозчики могли сокращать время полетов в Сочи, говорил источник РБК. При этом он обращал внимание, что в наиболее загруженное время маршрут будет проходить через Казахстан, поскольку эшелонов для следования самолетов не так много.

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На фоне ограничений полетов РЖД ввели 144 дополнительных поезда в направлении Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других южных городов России, а также увеличили количество мест в составах.



При этом возможность увеличить число поездов до Крыма оказалась ограничена из-за пропускной способности железных дорог, говорил глава региона Сергей Аксенов. Он называл республику наиболее пострадавшим туристическим регионом, так как поток путешественников оказался существенно меньше и сезон «полноценно не состоялся».