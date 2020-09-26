Пандемия коронавируса , 26 сен, 11:00
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В Москве выявили рекордное с 8 июня количество заразившихся COVID-19
За последние сутки в Москве выявили 1792 новых инфицированных COVID-19. Об этом сообщает департамент здравоохранения со ссылкой на городской оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Сегодняшний показатель — самый высокий за последние 3,5 месяца. Последний раз больший прирост заболевших был 8 июня — 2001 человек. На следующий день их число уже упало до 1572.
Власти отметили увеличившееся количество госпитализаций — за 24 часа в столичные больницы с COVID-19 поступили 830 человек.
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