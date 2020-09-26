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Военные уточнили число людей на борту разбившегося под Харьковом Ан-26

На борту военного самолета Ан-26, который рухнул в Харьковской области, находились 27 человек. Об этом говорится на странице командования Военно-воздушных сил Украины в Facebook.

«На борту самолета было не 28, а 27 человек. Курсанту Харченко Александру Владимировичу в последний момент не разрешили летать. Его не было на борту», — поясняется в сообщении.

Харьковский губернатор назвал возможную причину крушения Ан-26
Общество
Фото:ГСЧС Украины / Facebook

Ан-26 разбился при заходе на посадку в 2 км от военного аэропорта вечером 25 сентября под городом Чугуев. На борту были курсанты Харьковского университета ВВС Украины и члены экипажа. По словам главы Харьковской области Алексея Кучера, пока удалось установить гибель 22 человек. В Генпрокуратуре сообщают о 25 погибших.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов уточнил, что это был учебно-тренировочный полет. Как сообщил Кучер, причиной аварии могла стать техническая неисправность машины. «По той информации, которую я получил: было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор», — заявил он.

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос допустил, что пилот по ошибке принял автомобильную трассу, вблизи которой рухнул самолет, за взлетно-посадочную полосу.

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