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Дело губернатора Фургала ,  
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В Хабаровском крае прошли очередные митинги в поддержку Фургала

Сегодняшняя субботняя акция стала 12-й по счету. Кроме требований освободить Фургала, митингующие также призывали к отставке мэра города. В администрации Хабаровска насчитали 500 участников акции
Фото:Dvhab.ru
Фото: Dvhab.ru

В Хабаровской области прошли очередные субботние несанкционированные митинги в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала, арестованного в июле по подозрении в организации убийств. Об этом сообщает Dvhab.

Акция 26 сентября стала 78-й по счету, кроме того, ровно два года назад Фургал одержал победу на губернаторских выборах, опередив единоросса Вячеслава Шпорта.

Главный митинг прошел в Хабаровске. Около 12:00 по местному времени (5:00 мск) жители начали собираться на площади перед зданием краевой администрации. Они надували воздушные шары в цвет герба региона. Очевидцы сообщали, что на площади играла классическая музыка, чтобы заглушить лозунги.

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Фото:starfood_russia_khv / Instagram

Около 12:30 хабаровчане пошли шествием по центральным улицам, призывая к отставке мэра города Сергея Кравчука. В шествии принимал участие «фургаломобиль». На протяжении всей акции ее участников сопровождали сотрудники полиции, напоминавшие, что она не согласована.

По данным хабаровской мэрии, в акции участвовало около 500 человек. Местные СМИ насчитали большее количество людей. К 14:00 (7:00 мск) демонстранты вернулись к зданию правительства и начали расходиться.

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Кроме того, митинг в поддержку экс-губернатора прошел в Комсомольске-на-Амуре. Число его участников еженедельно снижается, однако местные активисты пообещали выходить на улицы, пока хватит сил.

Сергея Фургала арестовали 9 июля. Ему предъявили обвинения в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2000-х годах, когда Фургал занимался бизнесом, и посадили под арест. 20 июля президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, на его место назначили бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Сам бывший глава региона не признает свою вину.

Автор
Михаил Котляр
митинг Сергей Фургал Хабаровский край
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