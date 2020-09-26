В Хабаровском крае прошли очередные митинги в поддержку Фургала

Сегодняшняя субботняя акция стала 12-й по счету. Кроме требований освободить Фургала, митингующие также призывали к отставке мэра города. В администрации Хабаровска насчитали 500 участников акции

Фото: Dvhab.ru

В Хабаровской области прошли очередные субботние несанкционированные митинги в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала, арестованного в июле по подозрении в организации убийств. Об этом сообщает Dvhab.

Акция 26 сентября стала 78-й по счету, кроме того, ровно два года назад Фургал одержал победу на губернаторских выборах, опередив единоросса Вячеслава Шпорта.

Главный митинг прошел в Хабаровске. Около 12:00 по местному времени (5:00 мск) жители начали собираться на площади перед зданием краевой администрации. Они надували воздушные шары в цвет герба региона. Очевидцы сообщали, что на площади играла классическая музыка, чтобы заглушить лозунги.

Около 12:30 хабаровчане пошли шествием по центральным улицам, призывая к отставке мэра города Сергея Кравчука. В шествии принимал участие «фургаломобиль». На протяжении всей акции ее участников сопровождали сотрудники полиции, напоминавшие, что она не согласована.