В Хабаровске прошел одиннадцатый субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.

Участники акции начали собираться на площади им. Ленина перед зданием краевого правительства около полудня по местному времени (5:00 мск). В руках многих из них были плакаты и транспаранты.



После этого они направились шествием по центральным улицам Хабаровска. Колонну протестующих возглавлял «фургаломобиль». «Утром в Хабаровске шли обильные дожди — многие улицы были похожи на реки. Однако горожан это не останавливает. Сотни, а может и тысячи, людей пришли на площадь имени Ленина, чтобы поддержать Сергея Фургала», — пишет портал.

По оценкам мэрии Хабаровска, в шествии приняли участие около 600 человек. «Количество участников несанкционированных акций в Хабаровске продолжает снижаться», — говорится в сообщении.

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