Потерпевшие по делу Фургала потребовали взыскать с него ₽1,5 млрд ущерба

Сергей Фургал (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Родственники бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского, чье убийство и покушение на убийство соответственно рассматриваются в рамках дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, потребовали взыскать с него 1,5 млрд руб. в качестве компенсации за моральный ущерб. Об этом сообщила судья Мосгорсуда Марина Ларкина, передает ТАСС.

Родственники, которые считаются потерпевшими по уголовному делу об убийстве, подали иск и были признаны гражданскими истцами, пояснила Ларкина.

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