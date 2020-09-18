Мосгорсуд продлил арест экс-губернатора Фургала

Сергей Фургал (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Мосгорсуд признал законным решение районного суда о продлении ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — огласила решение судья, передает агентство.

Вместе с тем защита намерена добиваться изменения Фургалу меры пресечения в виде содержания в СИЗО. Об этом сообщил РБК его адвокат Борис Кожемякин.

«Основная позиция защиты — изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на любую», — заявил адвокат.

Кожемякин сообщил, что просил освободить Фургала из-под стражи под домашний арест, а если суд сочтет возможным — под залог.