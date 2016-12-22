ВЦИОМ рассказал о сокращении отпускных бюджетов россиян

В этом году россияне потратили на летние отпуска меньше, чем годом ранее, и меньше, чем планировали, выяснил ВЦИОМ. Причем каждый пятый участник опроса в отпуске этим летом вообще не был

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Траты россиян на выездной отдых этим летом снизились по отношению к прошлому году, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Если в 2017 году на одного члена семьи отпускной бюджет достигал 37,3 тыс. руб., то в 2018-м он составил 37,1 тыс. руб., выяснили социологи. Кроме того, россияне потратили на отпуск даже меньше, чем предполагали: согласно данным майского опроса они планировали потратить на одного члена семьи в среднем 44,2 тыс. руб.

Больше всего за последние семь лет россияне тратили на отпуск в 2015 году: тогда фактический бюджет поездки на каждого члена семьи составлял в среднем 38,5 тыс. руб. (при планируемых 32,8 тыс. руб.).

В то же время 22% опрошенных не смогли взять отпуск этим летом. А из тех, кто отдыхал, большинство были на даче (26% респондентов) или дома, занимаясь своими делами (32%). 10% опрошенных ВЦИОМом провели отпуска в другом городе России, 6% — на курортах Краснодарского края, 3% — в Крыму. Еще 6% респондентов отправились отдыхать за границу.

Социологи отмечают, что среди тех, кто этим летом не сидел дома или на даче, а путешествовал, удовлетворенность отпуском гораздо выше: 85 против 53% опрошенных. А из причин, по которым россияне были недовольны своими отпусками, лидируют невозможность поехать туда, куда изначально хотелось (37% среди тех, кто отправился в туристическую поездку, и 39% среди тех, кто остался дома), и краткосрочность отпускного периода (27 и 12% опрошенных соответственно).

В телефонном опросе принимали участи 1,6 тыс. респондентов из всех регионов России.