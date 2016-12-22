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Сбербанк рассказал о самых крупных тратах россиян за границей
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Сбербанк рассказал о самых крупных тратах россиян за границей
Финансы, 14:30
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Сбербанк рассказал о самых крупных тратах россиян за границей
Сбербанк рассказал, как россияне тратили деньги этим летом в зарубежных поездках. Особняком стоят траты в Монако — там жители России могут оставить в фастфуде почти 1 млн руб. и за вечер потратить в казино $500 тыс.
Фото: Stephanie Keith / Bloomberg

Средние траты россиян, расплачивающихся банковскими картами в зарубежных поездках, составили 67 тыс. руб. за поездку. Это следует из данных Сбербанка, который проанализировал расходы своих клиентов за границей в течение трех летних месяцев. Сбербанк считал транзакции по тем картам, которые физически находились в другой стране.

За лето, по данным банка, жители России потратили на зарубежные поездки 141,23 млрд руб. (без учета авиабилетов), при этом 34,7 млрд руб. пришлось на операции по снятию наличных. Примерно половина оставшейся суммы ушла на оплату проживания. Среди других крупных статей расходов — траты в магазинах одежды (14,3% от общей суммы), супермаркетах (6,2%) и ресторанах (5,8%). Доля расходов на ювелирные изделия и покупки в duty-free (2,04 и 2,03% соответственно) выше, чем на медицинские услуги и топливо (1,54 и 1,96%).

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Сбербанк отмечает, что за лето самыми массовыми местами для посещения среди стран дальнего зарубежья (исходя из трат клиентов Сбербанка) стали Турция, Италия и Испания. Эти же страны составляют тройку лидеров по общему объему расходов (без учета безналичных расчетов), но первое место в этой номинации заняла уже Италия (8,55 млрд руб., причем больше половины из этой суммы потрачено на одежду и обувь). Активнее всего за рубежом тратили жители Москвы и Санкт-Петербурга (27,98 млрд руб. и 6,63 млрд руб. соответственно). Эти же города обеспечили основную массу туристического потока этого лета — 620 тыс. и 252 тыс. человек соответственно.

Самое дорогое

Сбербанк раскрыл не только общую информацию по расходам россиян за рубежом, но и данные о необычно крупных тратах, которые выбиваются из общей картины. Так, самая дорогая зарубежная покупка с использованием карты Сбербанка — стоимостью сразу 7,3 млн руб. — была сделана минувшим летом в торговом центре на Гавайях (США). Во Франции клиент Сбербанка заплатил за ужин 3,1 млн руб. — это стало самой значительной тратой в ресторане.

Выделяются на фоне общих трат расходы россиян в Монако. Так, некий москвич оставил в одном из заведений фастфуда княжества 895 тыс. руб. Однако основные траты россиян в Монако — это расходы в казино (28,8% от общей суммы). По данным Сбербанка, за один вечер в казино Монте-Карло 39-летний житель Санкт-Петербурга потратил 33,3 млн руб. В целом княжество — в числе лидеров по средним тратам россиян за одну поездку на человека (124,1 тыс. руб.). Однако первое место — у Французской Полинезии (168,8 тыс. руб. на человека за поездку в среднем). Впрочем, самый крупный счет за гостиницу (8,1 млн руб.) этим летом был оплачен не там, а на индонезийском острове Мойо.

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Самые низкие расходы на поездку на одного человека — в Гондурасе, всего 4970 руб. без авиабилетов. Направление непопулярно у россиян — из числа клиентов Сбербанка латиноамериканское государство посетили 32 человека.

Кроме того, Сбербанк назвал клиента, который за лето успел расплатиться картой в максимальном числе стран. Лидером стала 28-летняя жительница Якутска, которая за три летних месяца успела расплатиться картой Сбербанка в 26 странах.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: Сбербанк
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