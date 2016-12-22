Осенний курс: что будет с рублем после летних отпусков

Торговые войны между США и их основными партнерами становятся значимым фактором, влияющим на курс рубля, считают опрошенные РБК эксперты. Цены на нефть, долгое время определявшие валютные котировки, все больше теряют свои позиции

Фото: Олег Яковлев / РБК

До конца лета курс рубля к доллару и евро будет зависеть в первую очередь от риторики и действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая, как ожидается, 31 июля в третий раз за год поднимет свою ключевую ставку, и от спроса на рублевые активы со стороны инвесторов. Эти факторы опрошенные РБК аналитики считают самыми значимыми по влиянию на котировки российской валюты (по пятибалльной системе, где 1 — слабое влияние, а 5 —сильное, см. инфографику). В пятерку самых значимых наряду с традиционным геополитическим фактором впервые вошли торговые войны, начатые Соединенными Штатами в марте введением пошлин на алюминий и продолжившиеся взаимными ограничительными мерами между США, Китаем и Евросоюзом. Новости нефтяного рынка, которые в течение длительного времени лидировали по степени влияния на курс рубля, теперь скатились на пятое место.

Отвязался от нефти

Несмотря на высокие цены на нефть, российская валюта заперта в коридоре 60–65 руб. за доллар благодаря бюджетному правилу (сверхдоходы бюджета при цене нефти выше $40 за баррель идут на покупку валюты). «Мы имеем управляемый в вышеобозначенном диапазоне курс национальной валюты, где рыночное формирование цены рубля по отношению к доллару может наступить только при полной или частичной отмене бюджетного правила», — говорит аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. Если бы не бюджетное правило, курс доллара составлял бы 50 руб., оценивал в конце июня первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Рубль давно уже отвязался от нефти, однако не стоит в ближайшее время ждать курс доллара выше 65 руб., так как в диапазоне 60–65 руб. за доллар уже заложено много рисков: и возможные санкции, и потенциальное падение цен на нефть, полагает Дроздов. С ним соглашаются эксперты «Алор Брокер». «Курс рубля в последнее время почти не реагирует на динамику цены нефти: за последнюю неделю цена барреля Brent снизилась почти на 10%, в то время как доллар подорожал к рублю всего на 2,2%. Скорее всего, механизм будет отложенным: если нефть продолжит падать, то она будет давить на фондовые индексы, а те, в свою очередь, будут косвенно оказывать давление на курс рубля», — объясняет аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Все решает ставка

На фоне того, что Банк России заморозил свою ключевую ставку на уровне 7,25%, в США ожидается продолжение роста ставок. Это скажется на дальнейшем укреплении американской валюты, уверен эксперт «БКС Брокер» Иван Копейкин. ФРС в марте повысила ставку на 0,25 п.п., до 1,5–1,75%, и в июне продолжила курс ужесточения денежно-кредитной политики, подняв ставку еще на столько же, до 1,75–2%. Аналитики прогнозируют, что третье повышение основной ставки ФРС может произойти уже 31 июля.

Антонов из «Алор Брокер» указывает, что начавшийся рост курса доллара, скорее всего, напрямую связан с ростом резервной ставки ФРС США и сокращением разрыва между ней и ключевой ставкой ЦБ. Сближение ставок уменьшает возможности керри-трейдеров зарабатывать на этой разнице, и они продают рублевые активы и рубли, переводя свои средства в доллары и долларовые инструменты, полагает он.

В случае возобновления оттока иностранных инвестиций рубль наравне с другими валютами развивающихся рынков (emerging markets, ЕМ) окажется под давлением, утверждает начальник казначейства СДМ-банка Эдуард Лушин. Вместе с тем, по его мнению, ​намек в риторике ФРС на более плавное повышение ставок в США даст толчок к ослаблению американской валюты и росту всех валют ЕМ.

Санкции и торговые войны

Важным фактором, определяющим курс рубля, в ближайший месяц останется геополитика. После апрельских санкций из российских ОФЗ было выведено более 200 млрд руб. По мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Анастасии Сосновой, эта тенденция продолжится. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки прошла в нейтральном ключе, однако это вовсе не гарантирует, что усиление санкций не произойдет. После переговоров двух президентов активизировались сторонники введения новых санкций против России в конгрессе США. «Валютный рынок будет внимательно следить за риторикой из-за океана, геополитические риски сохраняются», — говорит Соснова.

В случае появления новостей о введении новых санкций в отношении российских лиц давление на рубль увеличится. Однако определяющее влияние на российскую валюту продолжит оказывать общая динамика валют развивающихся рынков, считает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Усилится влияние и такого фактора, как торговые войны между крупными державами, прежде всего между США и Китаем. Они продолжат ставить в невыгодное положение валюты развивающихся рынков, в том числе рубль, говорит директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. «Торговые войны сейчас находятся под наблюдением всех крупных игроков. Они, безусловно, оказывают влияние на мировые валюты, из-за чего повышаются их волатильность и общая нервозность на рынке. При поступлении все новых и новых новостей валютные пары испытывают сильные колебания», — соглашается управляющий активами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Павел Чичканов.

Но влияние фактора торговых войн может быть противоречивым. «[С одной стороны] новости, свидетельствующие об ухудшении торговых отношений [между США и их партнерами], негативно влияют на риск-аппетиты инвесторов на развивающихся рынках, в том числе снижают привлекательность рубля. С другой стороны, эскалация торгового конфликта оказывает давление и на американский доллар, так как втягивание США в торговые войны выступает негативным фактором для экономики и может замедлить процесс повышения процентных ставок ФРС», — утверждает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Новый фактор

Опрошенные РБК аналитики впервые выделили также такой фактор, как ослабление в России валютного контроля для экспортеров, попавших под санкции. Оно вкупе с интервенциями Минфина по покупке валюты на открытом рынке создает дополнительное давление на рубль, считает эксперт банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. В управляющей компании «Альфа-Капитал» уверены, что эта мера влияет на рубль ограниченно.

«Реализация такой меры не означает автоматического ее применения. То есть компании, в первую очередь это касается «Роснефти», все равно часть валютной выручки будут возвращать в Россию для покрытия операционных расходов. Ослабление валютного контроля, конечно, может привести к росту волатильности рубля, однако радикальной смены картины эта мера не принесет», — заключает аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова.

Проанализировав все факторы влияния на курсы валют, участники опроса РБК предположили, что к 1 сентября курс доллара изменится незначительно и будет находиться в диапазоне 63,3–64,5 руб., курс евро — 73,3–74,7 руб. 24 июля доллар на Московской бирже торгуется в диапазоне 62,8–63,15 руб., евро — 73,4–73,7 руб.