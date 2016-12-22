Депутат Рады после отпуска в Крыму понял причину присоединения к России

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий заявил, что расспросил жителей Крыма, почему они проголосовали на референдуме за вхождение в состав России. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

«Проводя часть своего отпуска в Крыму, я общался с очень многими украинцами, нашими людьми. Ситуация неоднозначная. Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: «Какой возврат, вы что?» И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот. Я могу руку на сердце положить — так думают многие люди», — сказал депутат.

Балицкий отметил, что люди, среди которых были сотрудники Службы безопасности Украины и военные, пошли на референдум не «под дулом пистолета», а добровольно. Он подчеркнул, что, чтобы вернуть Крым, Украине необходимо создать для людей соответствующие условия — перестать отключать свет и газ и «пугать бандеровщиной», расследовать, кто убивал людей на майдане.

«Мы, в любом случае, должны друг другу все простить. Если мы не примирим свое внутри общество, то люди с обеих сторон Донбасса будут с украинскими паспортами погибать», — добавил он.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума. Киев не признает результаты голосования и считает территорию полуострова «временно оккупированной». Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма «исторически закрыт».