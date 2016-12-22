Лондон напомнил о «российских отпускниках» после слов Боширова и Петрова

Комментируя интервью двух человек, которые, по версии Лондона, причастны к отравлению Скрипалей, Джереми Хант призвал Россию «остановить фейковые ТВ-программы»

Джереми Хант (Фото: Rob Pinney / Zuma / ТАСС)

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант отреагировал в Twitter на интервью главреда телеканала Russia Today Маргариты Симоньян с Александром Петровым и Русланом Бошировым. Их Лондон считает причастными к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«В последний раз, когда российские военные заявляли, что находятся в отпуске, в 2014 году, они вторглись на Украину. Пора остановить фейковые ТВ-программы — мир раскусил Россию», — написал он.

Назвавшие себя Петровым и Бошировым собеседники Симоньян не отрицали, что находились в начале марта в Солсбери, но утверждали, что поехали в Лондон, чтобы «оторваться». В Солсбери они решили выбраться потому, что там есть «знаменитый собор», на который они хотели посмотреть (готический собор Девы Марии, возведен в XIII веке).

Россияне также объяснили, почему они приезжали в Солсбери несколько раз. По их словам, шел снег, в Англии были проблемы с транспортом, кроме того, из-за снегопада «невозможно было пройти никуда». По их словам, посмотреть на собор они смогли только 4 марта.

Кроме того, мужчины подчеркнули, что тогда ничего не знали о Сергее Скрипале.

Себя собеседники Симоньян назвали предпринимателями, бизнес которых связан с витаминами, «протеинами, гейнерами».

Власти Великобритании считают, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», а Боширов и Петров — «сотрудники ГРУ» (ГРУ было в 2010 году преобразовано в Главное управление Генштаба Вооруженных сил), исполнявшие приказ, отданный российским руководством.

Москва обвинения в причастности к отравлению Скрипалей отвергает.

Интервью вышло в эфир на следующий день после того, как президент Владимир Путин обратился к Петрову и Боширову с призывом самим дать интервью. Путин добавил, что российские власти «их нашли».

СМИ неоднократно сообщали, что в «ополчении» непризнанных республик на востоке Украины воюют кадровые российские военные, формально взявшие отпуск. Об этом говорил и бывший глава ДНР Александр Захарченко. В августе 2014 года в интервью «Россия-24» он сказал, что на стороне ДНР воюют до 4 тыс. российских добровольцев, среди которых есть кадровые военные, которые приехали в зону боевых действий вместо отпуска. В российском Генштабе в ноябре 2014 года заявили, что слова Захарченко не имеют «никакой доказательной базы». Российские власти неоднократно опровергали обвинения во «вторжении» на Украину.