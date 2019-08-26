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Родовое село Рамзана Кадырова переименовали в честь его отца
Село Центарой в Курчалоевском районе Чечни официально переименовано в Ахмат-Юрт. Президент Чечни Рамзан Кадыров назвал решение свидетельством уважительного отношения руководства страны к памяти его отца
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о переименовании села Центарой в Курчалоевском районе Чечни. В честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова село получило название Ахмат-Юрт. Об этом сообщил сын Ахмата Кадырова, нынешний глава республики Рамзан Кадыров.

«Сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил мне очень радостную весть. Он подписал документ о переименовании моего родного села Центарой в Ахмат-Юрт! Решение вступило в силу», — цитирует пресс-служба главы Чечни слова Кадырова.

Подписание постановления премьер-министром Кадыров назвал свидетельством уважительного отношения самого Медведева и всего руководства страны к памяти его отца, «выдающегося религиозного, политического и государственного деятеля современности».

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Село Центарой располагается на востоке Чечни по обоим берегам реки Мичик в 52 км от Грозного. В нем проживают около 9 тыс. человек. 20 мая с предложением переименовать село в честь первого президента республики Ахмата Кадырова выступил председатель парламента республики Магомед Даудов. Рамзан Кадыров тогда назвал идею, поддержанную жителями села, верной. 12 июля переименование Центароя в Ахмат-Юрт поддержал парламент Чечни.

Согласно закону «О наименованиях географических объектов» решение о переименовании населенных пунктов, не являющихся городами, принимается правительством России.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Рамзан Кадыров, Дмитрий Медведев, Чечня
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