Родовое село Рамзана Кадырова переименовали в честь его отца

Родовое село Рамзана Кадырова переименовали в честь его отца

Село Центарой в Курчалоевском районе Чечни официально переименовано в Ахмат-Юрт. Президент Чечни Рамзан Кадыров назвал решение свидетельством уважительного отношения руководства страны к памяти его отца

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о переименовании села Центарой в Курчалоевском районе Чечни. В честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова село получило название Ахмат-Юрт. Об этом сообщил сын Ахмата Кадырова, нынешний глава республики Рамзан Кадыров.

«Сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил мне очень радостную весть. Он подписал документ о переименовании моего родного села Центарой в Ахмат-Юрт! Решение вступило в силу», — цитирует пресс-служба главы Чечни слова Кадырова.

Подписание постановления премьер-министром Кадыров назвал свидетельством уважительного отношения самого Медведева и всего руководства страны к памяти его отца, «выдающегося религиозного, политического и государственного деятеля современности».

Село Центарой располагается на востоке Чечни по обоим берегам реки Мичик в 52 км от Грозного. В нем проживают около 9 тыс. человек. 20 мая с предложением переименовать село в честь первого президента республики Ахмата Кадырова выступил председатель парламента республики Магомед Даудов. Рамзан Кадыров тогда назвал идею, поддержанную жителями села, верной. 12 июля переименование Центароя в Ахмат-Юрт поддержал парламент Чечни.