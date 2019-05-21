Жители села Центарой согласились назвать его в честь Ахмата Кадырова

С предложением переименовать родовое село первого президента Чечни выступил председатель парламента республики. В настоящее время село носит название Центарой

Рамзан Кадыров (в центре) в селе Центарой (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

В Центарое (Хоси-Юрт) Курчалоевского района Чечни, родовом селе первого президента республики Ахмата Кадырова, состоялся сход местных жителей. Они приняли решение обратиться в органы власти с просьбой переименовать населенный пункт в Ахмат-Юрт. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

«Это большой населенный пункт. Его участники единогласно решили обратиться в органы власти Чеченской Республики об инициировании переименования этого населенного пункта в Ахмат-Юрт», — сказал он, добавив, что глава Чечни «всегда с уважением относится к общественному мнению».

По словам Каримова, жители Хоси-Юрта и ранее высказывались за переименование села, а на сегодняшнем сходе выступающие отметили вклад Ахмата Кадырова в «сохранение чеченского народа, который оказался на грани полного уничтожения».

«Ахмат Кадыров является жителем этого населенного пункта, с первого класса учился в местной школе, жил и работал там, там же родились его дети. И что важно, именно его предки основали село, построили первый дом, первая могила тоже была предков Ахмата-Хаджи. Что касается некоего Хоси Умаханова, чье имя до сих пор носило село, — он в нем не родился, не являлся уроженцем Чечни и чеченцем. По преданию, в царское время был сборщиком налогов», — пояснил он.

Каримов затруднился назвать, какое время может занять юридическое завершение процедуры переименования.