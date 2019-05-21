Рамзан Кадыров поддержал идею назвать село Центарой в честь его отца

Глава Чечни Рамзан Кадыров счел верной идею жителей чеченского села Центарой (Хоси-Юрт) переименовать населенный пункт в честь его отца Ахмата Кадырова. Об этом глава республики написал в Telegram.

«Жители Хоси-Юрта подчеркивали, что именно в этом селе Ахмат-Хаджи начал борьбу с ваххабизмом и терроризмом, здесь нашел своих первых соратников. Здесь он покоится рядом с родными и близкими людьми», — заявил Кадров.

По его словам, инициаторы присвоения селу имени Ахмата Кадырова сообщили, что «именно его предки первыми поселились на этом месте и основали населенный пункт».

При этом глава республики отметил, что Хоси Умаханов, в честь которого было названо село, не является чеченцем и уроженцем региона.