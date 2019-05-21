Рамзан Кадыров поддержал идею назвать село Центарой в честь его отца

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,42 -0,11 EUR Бирж. 71,87 -0,20 Brent 71,89 -0,69% USD Нал. 65,14 64,03 EUR Нал. 72,73 71,34 USD ЦБ 64,54 +0,05 EUR ЦБ 71,97 +0 EUR/USD 1,1157 -0,0008 BTC/USD Бирж. 8 006,90 +18,00 IMOEX 2 616,53 +1,75% RTSI 1 279,12 +1,82% DJIA 25 894,52 +0,84% Nasdaq 7 795,43 +1,21%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Евро/Доллар $1,17 (+4,87%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Alcoa $35 (+42,05%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+25,94%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Евро/Доллар $1,17 (+4,87%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Alcoa $35 (+42,05%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+25,94%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 64,54 (+0,05) Quote, 12:14
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 71,97 (0) Quote, 12:14
Польша потребовала скидку за очистку «Дружбы» от грязной российской нефти Экономика, 22:42 Джордж Мартин прокомментировал финал сериала «Игра престолов» Технологии и медиа, 22:42 «Челси» потратил при Абрамовиче более £90 млн на увольнения тренеров Спорт, 22:38 Рамзан Кадыров поддержал идею назвать село Центарой в честь его отца Общество, 22:37 Пользователи пожаловались на сбой в работе Skype Технологии и медиа, 22:32 Время на все: успешные женщины — о своем деле и уходе за собой Совместный проект РБК PINK, 22:31 Банк «Восточный» получил второй за месяц иск от своего акционера Финансы, 22:06 Путин обсудил с Макроном и Меркель «провальную политику Порошенко» Политика, 22:01 Власти назвали причину остановки трех поездов в тоннеле московского метро Общество, 21:51 Жители села Центарой согласились назвать его в честь Ахмата Кадырова Общество, 21:33 Как уральские розы стали соперничать с голландскими РБК и ВТБ, 21:31 Московское метро опубликовало кадры эвакуации пассажиров из поезда Общество, 21:26 ЦБ ужесточил требования защиты денег вкладчиков банков от киберугроз Финансы, 21:20 МИД назвал новые санкции США счетом за помощь Сирии Политика, 21:17
Общество ,  
0 
Рамзан Кадыров поддержал идею назвать село Центарой в честь его отца

Глава Чечни Рамзан Кадыров счел верной идею жителей чеченского села Центарой (Хоси-Юрт) переименовать населенный пункт в честь его отца Ахмата Кадырова. Об этом глава республики написал в Telegram.

«Жители Хоси-Юрта подчеркивали, что именно в этом селе Ахмат-Хаджи начал борьбу с ваххабизмом и терроризмом, здесь нашел своих первых соратников. Здесь он покоится рядом с родными и близкими людьми», — заявил Кадров.

По его словам, инициаторы присвоения селу имени Ахмата Кадырова сообщили, что «именно его предки первыми поселились на этом месте и основали населенный пункт».

Общество
Жители села Центарой согласились назвать его в честь Ахмата Кадырова

При этом глава республики отметил, что Хоси Умаханов, в честь которого было названо село, не является чеченцем и уроженцем региона.

О решении жителей села Центарой обратиться в органы власти с просьбой переименовать населенный пункт в Ахмат-Юрт РБК сообщил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. Он рассказал, что жители и ранее высказывались за переименование села, а на сходе, который прошел 21 мая, они отметили вклад Ахмата Кадырова в «сохранение чеченского народа, который оказался на грани полного уничтожения».

Теги: Рамзан Кадыров, переименование, село, Ахмат Кадыров
Материалы по теме
Жители села Центарой согласились назвать его в честь Ахмата Кадырова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter