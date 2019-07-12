Парламент Чечни одобрил переименование села в честь Ахмата Кадырова

Парламент Чечни одобрил переименование родового села первого президента региона Ахмата Кадырова Центорой в Ахмат-Юрт. Постановление опубликовано на сайте парламента.

«Единогласно проголосовали «за», — заявил на заседании весенней сессии спикер парламента Магомед Даудов (цитата по ТАСС).

О желании жителей Центароя переименовать населенный пункт в Ахмат-Юрт ранее сообщал пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. По его словам, они ни раз отмечали вклад Ахмата Кадырова в «сохранение чеченского народа, оказавшегося на грани уничтожения».

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, счел верной идею дать Центарою имя его отца. Он также отметил, что инициаторы переименования сообщили, что «его предки первыми поселились на месте села».