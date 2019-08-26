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Bank of New York Mellon $46 (+9,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
Walt Disney $160 (+19,07%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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Еще двух участников акции протеста потребовали лишить родительских прав
Суд рассмотрит иск о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских. Правозащитники называют поводом их участие в акции протеста. Ранее прокуроры требовали лишить родительских прав другую пару участников протестов в Москве
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Никулинском районном суде Москвы 2 сентября начнется разбирательство по иску прокуратуры о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских. Соответствующее заявление было подано 9 августа от имени Никулинского межрайонного прокурора Яны Старовойтовой, следует из карточки дела на сайте суда.

Правозащитный проект «Апология протеста» сообщает, что поводом для подачи искового заявления могло стать участие Хомских в акции протеста в Москве 3 августа. 4 августа телеканал «Россия 24» выпустил ролик о проведении в Москве этой акции, в котором показал пару, везущую детей в колясках. Отца в ролике называют «охранником известного оппозиционера». На этом видео запечатлены именно Хомские, подтвердил РБК руководитель «Апологии протеста» Алексей Глухов.

6 августа прокуратура Москвы заявила о начале проверок участия в акциях протеста 27 июля и 3 августа лиц с малолетними детьми. В сообщении отмечалось, что в отношении супружеской пары Проказовых в суд подано заявление о лишении родительских прав. Позднее РБК в пресс-службе Перовского районного суда сообщили, что предварительное слушание по делу назначено на 28 августа. В пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой РБК сообщили, что детский омбудсмен обратится в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав супругов Дмитрия и Ольги Проказовых, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве. Из карточки дела на сайте суда следует, что лишить родительских прав прокуратура хочет только отца, Дмитрия Проказова.

Фотогалерея 
Митинг за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

Несогласованная акция 27 июля проводилась в связи с решениями избиркомов не допустить на осенние выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей, правоохранители задержали более 1 тыс. человек. Московские суды арестовали 88 человек и вынесли 332 постановления о штрафах. После несогласованной акции 3 августа правозащитники сообщили о более 1 тыс. задержанных, полиция — о задержании 600 человек.

Авторы: Евгений Калюков, Кирилл Сироткин, Маргарита Алехина
Теги: акции протеста, лишение родительских прав
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