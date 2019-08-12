Суд принял к производству иск о лишении родительских прав пары с митинга

Суд принял к производству иск прокуратуры о лишении родительских прав пары с митинга 27 июля. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Перовского районного суда Москвы.

«Он [иск] не будет рассмотрен [28 августа], а назначена досудебная подготовка 28 августа в 9:15. Это не судебное заседание, это предварительное слушание», — сообщили в пресс-службе. «Если назначена досудебная подготовка, это означает только то, что иск к производству принят. Без принятия [иска] досудебную подготовку назначить невозможно», — пояснили в суде.

Прокуратура Москвы ранее сообщила, что намерена добиваться лишения родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые на несанкционированной акции протеста 27 июля передали своего малолетнего ребенка «третьему лицу», что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика». По данным СМИ, ребенок был передан Сергею Фомину, который смог с ним на руках преодолеть полицейский кордон. Момент передачи ребенка попал на видео оперативников центра противодействия экстремизму МВД. Позднее Фомин и Проказовы сообщили, что годовалый ребенок приходится Фомину племянником, а родители попросили дядю помочь. Фомин является одним из обвиняемых по делу о массовых беспорядках (ст. 212 УК) в столице, которое расследует управление СК по Москве.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова 12 августа сообщила, что намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении Проказовых родительских прав.