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Общество ,  
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Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кузнецовой, поступившем в РБК.

«Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав [супругов] Проказовых. При необходимости мы подготовим экспертное заключение для рассмотрения в суде», — приводится в сообщении комментарий Кузнецовой.

Прокуратура Москвы 6 августа сообщила, что намерена добиваться лишения родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые на несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве передали своего малолетнего ребенка «третьему лицу», что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика».

Издание Baza ранее сообщало, что Проказовы во время митинга передали годовалого сына Сергею Фомину, который смог с ребенком на руках преодолеть полицейский кордон и избежать задержания. Тот момент, когда ребенка передавали на руки Фомину, попал на видео оперативников центра противодействия экстремизму (центра «Э») МВД. При этом Фомин и Проказывы утверждают, что годовалый ребенок приходится Фомину племянником (Фомин — двоюродный брат Ольги Проказовой), и понести его они попросили сами. «В какой-то момент я попросил Серегу понести ребенка. И мы все вместе спустились в метро и доехали домой. Нигде по пути с ребенком не было ни единого полицейского оцепления», — заявил отец малыша.

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Дело о лишении прав родителей из-за ребенка на митинге. Что важно знать

Сергей Фомин — один из обвиняемых по делу о массовых беспорядках (ст. 212 УК) в столице, которое расследует ГСУ СКР по Москве. Его объявили в розыск, после чего он сам сдался полиции и сейчас находится под арестом.

В комментарии детского омбудсмена, поступившем в РБК, также говорится, что прокуратура обязана реагировать на случаи, когда родители подвергают жизнь или здоровье ребенка опасности. Поэтому позицию ведомства в отношении семьи Проказовых «можно понять», считает омбудсмен, так как участие в несанкционированных митингах несет потенциальную опасность из-за непредсказуемости развития событий. «Родители, которые сознательно приходят на подобные действия с малолетними детьми, столь же сознательно подвергают опасности не только их здоровье, но и жизнь», — считает Кузнецова.

При этом она отметила, что, согласно позиции Проказовых, они не принимали участие в митинге и не подвергали опасности жизнь их ребенка. «Нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись», — считает Кузнецова.

Теги: детский омбудсмен, лишение родительских прав, митинг
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