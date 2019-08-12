Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кузнецовой, поступившем в РБК.

«Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав [супругов] Проказовых. При необходимости мы подготовим экспертное заключение для рассмотрения в суде», — приводится в сообщении комментарий Кузнецовой.

Прокуратура Москвы 6 августа сообщила, что намерена добиваться лишения родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые на несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве передали своего малолетнего ребенка «третьему лицу», что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика».

Издание Baza ранее сообщало, что Проказовы во время митинга передали годовалого сына Сергею Фомину, который смог с ребенком на руках преодолеть полицейский кордон и избежать задержания. Тот момент, когда ребенка передавали на руки Фомину, попал на видео оперативников центра противодействия экстремизму (центра «Э») МВД. При этом Фомин и Проказывы утверждают, что годовалый ребенок приходится Фомину племянником (Фомин — двоюродный брат Ольги Проказовой), и понести его они попросили сами. «В какой-то момент я попросил Серегу понести ребенка. И мы все вместе спустились в метро и доехали домой. Нигде по пути с ребенком не было ни единого полицейского оцепления», — заявил отец малыша.