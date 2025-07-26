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Катастрофа Ан-24 под Тындой ,  
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МАК раскрыл первые данные с черных ящиков разбившегося под Тындой Ан-24

МАК: отказа систем Ан-24 перед крушением под Тындой не зафиксировано
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Катастрофа Ан-24 под Тындой
Один из «черных ящиков» Ан-24 уничтожен пожаром, однако сохранилась информация на речевом самописце. Предварительно, отказа систем самолета перед столкновением с землей не зафиксировано, сообщили в МАК
Горожане около стихийного мемориала в память о погибших при крушении самолета Ан-24
Горожане около стихийного мемориала в память о погибших при крушении самолета Ан-24 (Фото: gulyaev_tynda / Telegram)

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изучили бортовые самописцы с самолета Ан-24, разбившегося 24 июля в Амурской области.

«Носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожен пожаром, информация речевого самописца сохранилась. Проводится анализ записи. До момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано», — говорится в сообщении МАК.

Расследование продолжается.

«Черные ящики» с Ан-24 доставили в Москву поздним вечером 25 июля. Глава Росавиации Дмитрий Ядров, который входит в правительственную комиссию по катастрофе, рассказал, что частично бортовые самописцы расшифруют на следующей неделе.

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Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал после ухода на второй круг при заходе на посадку. Обломки обнаружили в 15 км от аэропорта Тынды. Погибли все 48 человек, находившихся на борту, включая шестерых членов экипажа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц. Следователи в качестве причины катастрофы рассматривают неисправность и человеческий фактор. Для проверки версии о технической неисправности в аэропорту Благовещенска, откуда вылетел самолет, изъяли образцы топлива, которым заправлялся борт.

Разбившийся Ан-24 находился в эксплуатации с 1976 года. В офисе авиакомпании «Ангара», которой он принадлежал, изъяли документы.

Семьям погибших выплатят компенсации в размере 5 млн руб.: 2,025 млн руб. — от страховой компании, 2 млн руб. — от перевозчика и 1 млн руб. — от региональных властей.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Межгосударственный авиационный комитет черные ящики бортовой самописец Ан-24 Амурская область
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