МАК раскрыл первые данные с черных ящиков разбившегося под Тындой Ан-24
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изучили бортовые самописцы с самолета Ан-24, разбившегося 24 июля в Амурской области.
«Носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожен пожаром, информация речевого самописца сохранилась. Проводится анализ записи. До момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано», — говорится в сообщении МАК.
Расследование продолжается.
«Черные ящики» с Ан-24 доставили в Москву поздним вечером 25 июля. Глава Росавиации Дмитрий Ядров, который входит в правительственную комиссию по катастрофе, рассказал, что частично бортовые самописцы расшифруют на следующей неделе.
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал после ухода на второй круг при заходе на посадку. Обломки обнаружили в 15 км от аэропорта Тынды. Погибли все 48 человек, находившихся на борту, включая шестерых членов экипажа.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц. Следователи в качестве причины катастрофы рассматривают неисправность и человеческий фактор. Для проверки версии о технической неисправности в аэропорту Благовещенска, откуда вылетел самолет, изъяли образцы топлива, которым заправлялся борт.
Разбившийся Ан-24 находился в эксплуатации с 1976 года. В офисе авиакомпании «Ангара», которой он принадлежал, изъяли документы.
Семьям погибших выплатят компенсации в размере 5 млн руб.: 2,025 млн руб. — от страховой компании, 2 млн руб. — от перевозчика и 1 млн руб. — от региональных властей.
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