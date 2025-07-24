В авиакомпанию «Ангара» после авиакатастрофы пришли силовики

В офисе авиакомпании «Ангара» проводится выемка документов после крушения самолета Ан-24, который следовал в Тынду. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. Все они, по предварительным данным, погибли

Фото: angara_airlines / VK

В иркутской авиакомпании «Ангара» в связи с расследованием уголовного дела изымают документы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Восточного межрегионального СУ СК России на транспорте. Дело возбуждено после крушения самолета Ан-24, на борту которого находились 49 человек.

О следственных действиях в офисе авиакомпании также сообщает телеграм-канал 112 со ссылкой на генерального директора компании Сергея Саламатова. Сам он находится в Иркутске, лететь на место крушения не планирует.

РБК обратился за комментарием к заместителю директора «Ангары».

Авиакомпания «Ангара» была создана в 2000 году, входит в группу компаний «Истлэнд». Компания выполняет регулярные пассажирские рейсы на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края, а также осуществляет чартерные, заказные рейсы по различным направлениям. В парк воздушных судов авиакомпании помимо самолетов Ан-24, входят самолеты Ан-26-100 и вертолеты Ми-8 различной модификации.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» летел по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. На подлете к Тынде он ушел на второй круг, после чего связь с экипажем оборвалась. Спасатели нашли обломки самолета в 15 км от аэропорта Тынды. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа. Все они, по предварительным данным, погибли.

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта. По словам первого замглавы Восточного управления СК на транспорте Владимира Ануфриева, в качестве причины катастрофы рассматриваются неисправность и человеческий фактор. Для проверки версии о технической неисправности в аэропорту Благовещенска, откуда вылетел самолет, изъяли образцы топлива, которым заправлялся борт.

Video