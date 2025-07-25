Власти определили размер компенсаций семьям жертв авиакатастрофы с Ан-24

Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по 5 млн руб.

Фото: Эдуард Глок / РИА Новости

Родственники погибших при крушении Ан-24 в Приамурье получат выплаты по 5 млн руб. Решение озвучено на заседании правкомиссии под председательством главы Минтранса Андрея Никитина, сообщила пресс-служба правительства России.

«Предусмотрены следующие выплаты семье каждого находившегося на борту Ан-24: 2 025 000 руб. — от страховой компании, 2 млн руб. — помощь перевозчика, 1 млн руб. — материальная помощь региональных правительств», — говорится в сообщении.

Профильным ведомствам поставлена задача «максимально быстро» работать с приемом и рассмотрением заявлений на компенсации.

Анонсированы и выплаты на региональном уровне — власти Амурской области приняли решение о выделении матпомощи семьям жителей региона, погибших при крушении. Каждая пострадавшая семья получит по 1 млн руб. из областного бюджета, сообщил губернатор Василий Орлов.

Пассажирский Ан-24 иркутской авиакомпании «Ангара» рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында пропал с радаров утром 24 июля. Вскоре обломки обнаружили в 15 км от места назначения.

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

На борту находились 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил, подтвердили в СК. На месте трагедии продолжают работу спасатели.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц.