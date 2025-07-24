Путин провел минуту молчания по погибшим при крушении самолета Ан-24

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Президент России Владимир Путин начал совещание по развитию подводных сил ВМФ с минуты молчания по жертвам крушения самолета Ан-24 в Амурской области, передает пресс-служба администрации президента.

Также глава государства выразил соболезнования родным и близких погибших.

«Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», — сказал он.

24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в Амурской области, в 15 км от Тынды — места назначения. На борту находились шесть членов экипажа и 43 пассажира, среди которых было пятеро детей.

Все 49 человек погибли. В Хабаровском крае объявили трехдневный траур.