Дочь Маска ответила на обвинения отца в обмане ради смены пола

Дочь Илона Маска, которая в 2022 году сменила пол, опровергла слова предпринимателя о том, что его «обманом заставили» подписать документы, позволившие начать процедуру

Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Дочь Илона Маска Вивиан Дженна Уилсон в интервью NBC заявила, что бизнесмен никогда не был заботливым отцом и редко присутствовал в ее жизни и жизни других детей.

Уилсон родилась мальчиком с именем Ксавье Александр Маск, но в 2022 году, в возрасте 18 лет, сменила пол. На этой неделе предприниматель заявил, что Ксавье «убит вирусом воукизма» из-за чего начал принимать блокаторы полового созревания. Маск сказал также, что его «обманом заставили» подписать документы, которые позволили сыну начать трансгендерный переход в 16 лет.

«Воукизм» — идеология, которая предполагает пробуждение («wake») сексуальных и расовых в значении «осознания себя как личности, у которой есть права». Верховный суд России в 2023 году признал экстремистским и запретил «международное общественное движение ЛГБТ». С конца 2022 года в стране запрещена пропаганда ЛГБТ и смены пола для лиц всех возрастов.

Уилсон это опровергла. По словам девушки, Маск изначально колебался, но все же дал согласие на начало лечения, осознавая, что именно делает. Она считает, что своими недавними заявлениями бизнесмен «перешел черту». «Мне кажется, он думал, что я ничего не скажу и просто оставлю все как есть», — сказала она NBC.

По словам Уилсон, еще до того, как она сменила пол, Маск был холоден с ней, нередко ругал и давил на нее, «чтобы она вела себя более мужественно»: «Он очень быстро злится. Он безучастен и самовлюблен». В 2022 году Уилсон официально сменила имя, при этом в судебных документах она указала, что «больше не желает быть связанной» с Маском «никоим образом».

Предприниматель утверждал, что Ксавье «родился геем» и страдал аутизмом в легкой форме, что способствует гендерной дисфории (дискомфорт или дистресс, которые обусловлены расхождениями между половой идентичностью и полом человека при рождении). Блокаторы полового созревания он сравнил с препаратами для стерилизации, а тех, кто пропагандирует идеологию воукизма, предложил сажать в тюрьму.

У Маска 12 детей от разных женщин. В начале года у предпринимателя и топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис (компании бизнесмена по разработке первого в мире малоинвазивного нейрочипа), родился третий общий ребенок.