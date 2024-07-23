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Маск рассказал об «убившей его сына» идеологии вокизма

Маск сравнил блокаторы полового созревания с препаратами для стерилизации
Маск заявил, что его вынудили дать разрешение на смену пола сына, убедив, что он может покончить с собой. Блокаторы полового созревания бизнесмен сравнил с препаратами для стерилизации
Илон Маск
Илон Маск (Фото: David Swanson / Reuters)

Предприниматель Илон Маск в интервью психологу Джордану Питерсону для Daily Wire заявил, что его сына Ксавье «убил вирус вокизма», из-за которого тот стал принимать блокаторы полового созревания. В 2020 году сын Маска, которому на тот момент было 18 лет, сменил пол и стал Вивиан Дженной Уилсон.

Идеология вокизма (от wake — «пробуждаться») используется сексуальными меньшинствами в значении «осознание себя как личности, у которой есть права». Верховный суд России в 2023 году признал «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его в России.

Предприниматель рассказал, что его, по сути, заставили подписать документы за сына, пригрозив, что тот может покончить с собой. По словам Маска, он не понял, что происходит, к тому же все были в смятении из-за пандемии коронавируса. Блокаторы полового созревания он сравнил с препаратами для стерилизации. Бизнесмен назвал идеологию вокизма невероятным злом и заявил, что пропагандирующие ее должны сесть в тюрьму.

«Я потерял сына. <…> Мой сын Ксавье мертв, убит вирусом вокизма», — заявил Маск (цитата по Fox News).

Комментируя в соцсети X публикацию, касающуюся интервью, предприниматель заявил, что Ксавье страдал аутизмом в легкой форме, что способствует гендерной дисфории. По словам Маска, он понял это, когда его сыну было четыре года. «Но он не был девушкой», — добавил предприниматель.

Маск подчеркнул, что после истории с сыном «поклялся уничтожить вирус вокизма».

Половая дисфория — дискомфорт или дистресс, которые обусловлены расхождениями между половой идентичностью и полом, установленным человеку при рождении.

Блокаторы полового созревания подавляют в организме работу гормонов эстрогена и тестостерона, которые помогают развивать репродуктивную систему несовершеннолетних, но также влияют на кости, мозг и другие органы, эти гормоны также ответственны за развитие вторичных половых признаков. Прием блокаторов часто служит первым шагом к операции по перемене пола. Их использовали в качестве одного из способов отсрочить начало физических изменений, которые не соответствуют заявленной ребенком гендерной идентичности.

На прошлой неделе Маск объявил о переносе штаб-квартир SpaceX и соцсети X в Техас из-за принятого в Калифорнии закона. 15 июля губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал законопроект, направленный на защиту учащихся ЛГБТК+ от раскрытия их сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения школами без согласия, в том числе родителям ребенка. Учителя теперь не обязаны сообщать родителям, если их ребенок захочет идентифицировать себя как трансгендер на территории школы.

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Илон Маск Дети смена пола
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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