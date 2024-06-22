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Общество ,  
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Bloomberg сообщил о рождении у Маска 12-го ребенка

У Илона Маска и топ-менеджера Neralink Шивон Зилос родился третий ребенок. Бизнесмен, который считает низкую рождаемость «одним из самых больших рисков цивилизации», является отцом 12 детей
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Apu Gomes / Getty Images)

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск является отцом по меньшей мере 12 детей, говорится в статье Bloomberg Businessweek.

По словам источников, в начале года у Маска и Шивон Зилис, топ-менеджера Neuralink, компании бизнесмена по разработке первого в мире малоинвазивного нейрочипа, родился третий общий ребенок. В 2021 году они стали родителями близнецов.

Певица Граймс (настоящее имя — Клэр Элис Буше), с которой Маск встречался до 2021 года, родила троих детей — сыновей X Æ A-XII (читается как Экс Эш Эй-Твелв) и Техно Механикуса и дочь Y. Кроме того, бизнесмен является отцом двойняшек Гриффина и Ксавьера, и тройняшек Дамиана, Саксона и Кая от первой жены — Джастин Уилсон. Первенец Маска, сын Невада, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти.

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Шивон Зилис 38 лет. В 2015 году она попала в рейтинг Forbes «30 до 30» в категории венчурного капитала. С Маском Зилис познакомилась в время сотрудничества со стартапом OpenAI в области искусственного интеллекта, после чего некоторое время работала в Tesla.

Forbes оценивает состояние Маска в $213,1 млрд, а Bloomberg — в $206 млрд. Агентство называет бизнесмена самым богатым и влиятельным человеком, который открыто придерживается пронатализма — политики поощрения роста рождаемости в обществе.

В 2021 году Маск назвал низкий уровень рождаемости «одним из самых больших рисков для цивилизации». В декабре 2023-го, выступая на политическом мероприятии в Италии, бизнесмен заявил, что «если люди не будут рожать детей, нового поколения не будет». По мнению Маска, «демографический коллапс» — самая большая проблема, с которой сталкивается человечество.

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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года

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