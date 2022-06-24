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Сын Илона Маска официально сменил пол и имя

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / DPA / Zentralbild / Global Look Press)

Верховный суд Лос-Анджелеса удовлетворил просьбу 18-летнего ребенка бизнесмена Илона Маска о смене пола и имени, сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы.

Ксавье Маск стал Вивиан Дженной Уилсон. В суде пояснили, что Уилсон — девичья фамилия матери подростка. Как отмечает издание, Вивиан Дженна скоро получит новое свидетельство о рождении.

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Фото:Andrew Kelly / Reuters

Daily Mail ранее писал, что Ксавье Маск решил дистанцироваться от отца. Он пояснил, что не хочет быть связан с биологическим отцом. «Я больше не живу вместе с ним и не хочу быть связанным с моим биологическим отцом каким-либо образом», — указал он.

Илон Маск в 2000 году женился на писательнице Джастин Уилсон. Через два года она родила ему сына по имени Невада, который спустя десять дней скончался от синдрома внезапной детской смерти. В 2004-м супруга Маска родила двойняшек — Ксавье и Грифина, а в 2006 году тройняшек — Дэмиана, Кая и Сэксон.

Теги
Илон Маск пол США

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