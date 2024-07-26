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Заочно арестованный экс-глава «Ленфильма» в 2023 году уехал в Турцию

Федор Щербаков улетел из России осенью 2023 года. В марте его заочно арестовали по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Бровко. По делу задержаны два человека, они не признали вину
Федор Щербаков
Федор Щербаков (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Бывший гендиректор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков, которого обвиняют в вымогательстве, осенью 2023 года улетел в Турцию, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

В них говорится, что 25 октября Щербаков вылетел из Внуково в Стамбул, «а информации о его возвращении у следствия не имеется». Получив эти данные, власти объявили его в розыск.

Щербакову вменяют вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163), по этой статье грозит до 15 лет тюрьмы. В марте Тверской суд Москвы заочно арестовал его.

По этому же делу проходит бывший пресс-секретарь арт-кластера «Таврида» Дмитрий Жмуцкий, которого тоже заочно арестовали. В октябре Жмуцкий уехал в Грузию, вскоре после задержания еще двух фигурантов — гендиректора IT-компании «Диджитал софт» Антона Сафонова и пиар-менеджера Станислава Дейнеко.

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Общество
Киностудия &laquo;Ленфильм&raquo;, Санкт-Петербург

Источник РБК сообщил, что против Щербакова дали показания лица, владеющие телеграм-каналом «Небрехня» и администрирующие его. Согласно полученным данным, экс-гендиректора «Ленфильма» считали куратором нескольких телеграм-каналов. По данным ТАСС, дело связано с вымогательством у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, мужа телеведущей Тины Канделаки. Никто из фигурантов не признал вину.

Щербаков возглавлял «Ленфильм» с 2020 года. До этого работал на «Первом канале», в «Интерфаксе», аппарате правительства и администрации президента, а также основал медиахолдинг 1MI. В феврале врио главы «Ленфильма» стал Эдуард Суворов, который работал в структурах «Базового элемента».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ленфильм заочный арест вымогательство
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