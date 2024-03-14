Суд в Москве заочно арестовал бывшего гендиректора «Ленфильма»

Федор Щербаков (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова по делу о вымогательстве, сообщила пресс-служба суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы <...> удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении работавшего в должности генерального директора АО «Ленфильм» Щербакова Федора Николаевича <...> сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Срок будет отсчитываться с момента задержания Щербакова или его экстрадиции из другой страны.

Федор Щербаков руководил «Ленфильмом» с 2020 года. Осенью 2023 года он уехал из России после ареста его знакомого и коллеги, PR-специалиста Антона Сафонова. Сафонова обвинили в вымогательстве более 2 млн руб. у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, мужа телеведущей Тины Канделаки.

Представитель киностудии 28 февраля сообщил РБК, что Щербаков покинул компанию, врио гендиректора назначен Эдуард Суворов. На сайте киностудии говорится, что Щербаков был ее генеральным директором до 26 февраля 2024 года.

В феврале 2024 года МВД объявило Щербакова в розыск. 11 марта следователи потребовали заочно арестовать Щербакова, ему предъявили обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).