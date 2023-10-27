Суд арестовал пиарщика по делу о вымогательстве у мужа Канделаки
Тверской районный суд Москвы арестовал PR-специалиста Антона Сафонова по делу о вымогательстве свыше 2 млн руб. у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, мужа телеведущей Тины Канделаки, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Против Сафонова возбудили дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК). Максимальное наказание по ней — до 15 лет лишения свободы. PR-специалиста отправили под арест до 26 декабря 2023 года.
ТАСС пишет, что рассматривается вопрос об аресте второго фигуранта дела — Станислава Дайнеко, задержанного 27 октября. По данным следствия, Сафонов и Дайнеко требовали у Бровко деньги в обмен на отказ заказчику опубликовать в телеграм-канале «Небрехня» компрометирующую топ-менеджера «Ростеха» информацию.
Адвокат Сафонова Владимир Слащев рассказал агентству, что его клиент не признает вину, поэтому решение суда они будут обжаловать. «И никаких 2 млн руб., которые фигурируют в деле, мой подзащитный не требовал», — добавил он.
По словам адвоката, Сафонов «оказывает определенные PR-услуги по формированию репутации», но материал согласовывает заказчик, поэтому возможности повлиять на содержание публикаций нет.
В мае 2023 года администраторов телеграм-каналов «Проект «Сканер» и Riddle — Владислава Малушенко, Евгения Москвина и Алексея Слободенюка — отправили в колонию на восемь лет по той же статье. Генпрокуратура сообщила, что в 2020 году подсудимые опубликовали информацию, порочащую честь Бровко и его жены Тины Канделаки, после чего потребовали передать им 479 тыс. руб. за ее удаление.
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