«Ленфильм» назначил нового гендиректора вместо объявленного в розыск

Врио гендиректора «Ленфильма» назначили Эдуарда Суворова. Ранее возглавлявший киностудию Федор Щербаков покинул ее, 19 февраля МВД объявило его в розыск по уголовной статье

Киностудия «Ленфильм», Санкт-Петербург (Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press)

Врио гендиректора АО «Ленфильм» назначен Эдуард Суворов, ранее возглавлявший компанию Федор Щербаков ее покинул, сообщил РБК представитель киностудии.

Как пишет «Фонтанка», кандидатуру Суворова рекомендовал председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук.

19 февраля МВД объявило в розыск Щербакова по уголовной статье, по какой именно, не уточнило. Советник Щербакова Юлия Фотченко сообщила РБК об отсутствии официальной информации о розыске и его причинах. Руководитель «Ленфильма» находился в отпуске до 29 февраля, его обязанности исполнял заместитель гендиректора по безопасности Алексей Тратников, уточнила она.

В декабре 2023 года Ura.ru со ссылкой на источники сообщил об отъезде Щербакова из России из-за уголовного дела против его знакомого, PR-специалиста Антона Сафонова. «Фонтанка» написала, что медиаменеджер проходит по делу в качестве свидетеля.

Щербаков возглавлял «Ленфильм» с 2020 года. Он сменил на этом посту Инессу Юрченко. До этого работал на «Первом канале», в «Интерфаксе», в аппарате правительства и администрации президента, а также основал медиахолдинг 1MI.

Эдуард Суворов окончил продюсерский факультет Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В начале 2000-х работал в Госдуме и комитете по культуре, был специалистом GR в структурах «Базового элемента». В 2013 году возглавил совет директоров ОАО «Медиахолдинг», в 2017-м — дирекцию Национальной ассоциации организаторов мероприятий. Позднее занимал должность исполнительного директора Фонда развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края Олега Дерипаски, а также курировал медийные структуры холдинга «Базовый элемент», пишет «Коммерсантъ». По данным «Фонтанки», последние несколько месяцев Суворов числился помощником генерального директора «Ленфильма».