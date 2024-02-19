МВД объявило в розыск гендиректора «Ленфильма»
МВД объявило в розыск гендиректора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова, следует из базы ведомства; по какой именно статье Уголовного кодекса, не уточняется.
РБК направил запрос в МВД России и Минкультуры. Советник Щербакова Юлия Фотченко сообщила РБК, что никакой официальной информации о розыске и его причинах нет. Щербаков, по ее словам, находится в отпуске до 29 февраля, а ВРИО гендиректора «Ленфильма» — заместитель гендиректора по безопасности — Алексей Тратников.
Щербаков возглавил киностудию в 2020 году, сменив на этой должности Инессу Юрченко. До этого работал на «Первом канале», в «Интерфаксе», аппарате правительства и администрации президента, основал медиахолдинг 1MI.
В середине декабря портал Ura.ru сообщил со ссылкой на источники, что Щербаков уехал из России из-за уголовного дела против его знакомого, PR-специалиста Антона Сафонова. По данным источников «Фонтанки», Щербаков проходит по нему как свидетель.
Сафонова обвиняют в вымогательстве свыше 2 млн руб. у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, мужа телеведущей Тины Канделаки. По версии следствия, Сафонов и еще один фигурант, Станислав Дейнеко, требовали у Бровко деньги в обмен на отказ опубликовать в телеграм-канале «Небрехня» компрометирующую информацию. Они не признали вину.
Это не первое дело о вымогательстве у Бровко. В мае 2023 года администраторов телеграм-каналов «Проект «Сканер» и Riddle — Владислава Малушенко, Евгения Москвина и Алексея Слободенюка — отправили в колонию на восемь лет. По данным прокуратуры, они требовали у топ-менеджера и Канделаки 470 тыс. руб. за удаление негативной информации. В начале февраля администратор канала «Кремлевский мамковед» Станислав Садовов получил два с половиной года колонии по аналогичной статье.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри