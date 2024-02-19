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МВД объявило в розыск гендиректора «Ленфильма»

МВД объявило в розыск гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова
Федор Щербаков возглавил «Ленфильм» в 2020 году. Его советник сообщила, что он находится в отпуске до конца февраля
Федор Щербаков
Федор Щербаков (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

МВД объявило в розыск гендиректора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова, следует из базы ведомства; по какой именно статье Уголовного кодекса, не уточняется.

РБК направил запрос в МВД России и Минкультуры. Советник Щербакова Юлия Фотченко сообщила РБК, что никакой официальной информации о розыске и его причинах нет. Щербаков, по ее словам, находится в отпуске до 29 февраля, а ВРИО гендиректора «Ленфильма» — заместитель гендиректора по безопасности — Алексей Тратников.

Щербаков возглавил киностудию в 2020 году, сменив на этой должности Инессу Юрченко. До этого работал на «Первом канале», в «Интерфаксе», аппарате правительства и администрации президента, основал медиахолдинг 1MI.

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В середине декабря портал Ura.ru сообщил со ссылкой на источники, что Щербаков уехал из России из-за уголовного дела против его знакомого, PR-специалиста Антона Сафонова. По данным источников «Фонтанки», Щербаков проходит по нему как свидетель.

Сафонова обвиняют в вымогательстве свыше 2 млн руб. у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, мужа телеведущей Тины Канделаки. По версии следствия, Сафонов и еще один фигурант, Станислав Дейнеко, требовали у Бровко деньги в обмен на отказ опубликовать в телеграм-канале «Небрехня» компрометирующую информацию. Они не признали вину.

Это не первое дело о вымогательстве у Бровко. В мае 2023 года администраторов телеграм-каналов «Проект «Сканер» и Riddle — Владислава Малушенко, Евгения Москвина и Алексея Слободенюка — отправили в колонию на восемь лет. По данным прокуратуры, они требовали у топ-менеджера и Канделаки 470 тыс. руб. за удаление негативной информации. В начале февраля администратор канала «Кремлевский мамковед» Станислав Садовов получил два с половиной года колонии по аналогичной статье.

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