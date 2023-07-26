Глава Ингушетии предложил не женить без справок об отсутствии ВИЧ

В Ингушетии планируют к сентябрю начать требовать от женихов справок об отсутствии ВИЧ-инфекции и наркозависимости. Появятся штрафы за «развод по причине наркотиков» для родителей жениха, которые скрыли наркозависимость сына

Махмуд-Али Калиматов (Фото: Татьяна Барыбина / ТАСС)

В Ингушетии участились случаи расторжения браков, молодые семьи распадаются из-за распространения наркотиков и психотропных веществ, заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов, передает его пресс-служба.

«Думаю, что введение запрета на заключение брака без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесет пользу в этом вопросе. Ожидаем, что нашу инициативу поддержат общественность и духовенство. Здоровая семья — здоровая нация», — сказал Калиматов.

Он поручил министру по внешним связям Вахе Бекову вместе с духовенством Ингушетии проработать вопрос о введении такого запрета.

Власти будут тщательно проверять подлинность справок, заявил министр во время встречи с духовенством и представителями городской администрации Малгобекского района. Как отметила пресс-служба, на встрече прозвучала идея ввести штраф за «развод по причине наркотиков», причем штрафовать будут родителей, которые «обманом заключили брак, скрыв от родственников невесты сведения о наркозависимости сына и других тяжелых заболеваниях». Присутствующие поддержали инициативы.

После того как идею одобрят в остальных населенных пунктах республики, справки для женихов будут введены к сентябрю этого года, пообещал Беков.

По результатам прошлого года Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции, следует из данных ООН. Другими странами в пятерке лидеров были Южная Африка, Мозамбик, Нигерия, Индия. Российский Минздрав счел публикацию статистики провокационной, поскольку данные «никак не позволяют» судить о ситуации с распространением ВИЧ, так как в стране один из самых высоких в мире охватов тестированием.

Однако уже этой весной Росстат выявил значительный всплеск заболеваемости инфекциями. Заболеваемость впервые выявленным туберкулезом выросла на 10% (2,9 тыс.), ВИЧ — на 20% (+4,4 тыс.), гонококковой инфекцией — на 19% к январю 2022 года (+900 случаев заражения).