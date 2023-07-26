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Глава Ингушетии предложил не женить без справок об отсутствии ВИЧ

Глава Ингушетии Калиматов предложил запретить бракосочетания без справок об отсутствии ВИЧ
В Ингушетии планируют к сентябрю начать требовать от женихов справок об отсутствии ВИЧ-инфекции и наркозависимости. Появятся штрафы за «развод по причине наркотиков» для родителей жениха, которые скрыли наркозависимость сына
Махмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов (Фото: Татьяна Барыбина / ТАСС)

В Ингушетии участились случаи расторжения браков, молодые семьи распадаются из-за распространения наркотиков и психотропных веществ, заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов, передает его пресс-служба.

«Думаю, что введение запрета на заключение брака без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесет пользу в этом вопросе. Ожидаем, что нашу инициативу поддержат общественность и духовенство. Здоровая семья — здоровая нация», — сказал Калиматов.

Он поручил министру по внешним связям Вахе Бекову вместе с духовенством Ингушетии проработать вопрос о введении такого запрета.

Власти будут тщательно проверять подлинность справок, заявил министр во время встречи с духовенством и представителями городской администрации Малгобекского района. Как отметила пресс-служба, на встрече прозвучала идея ввести штраф за «развод по причине наркотиков», причем штрафовать будут родителей, которые «обманом заключили брак, скрыв от родственников невесты сведения о наркозависимости сына и других тяжелых заболеваниях». Присутствующие поддержали инициативы.

После того как идею одобрят в остальных населенных пунктах республики, справки для женихов будут введены к сентябрю этого года, пообещал Беков.

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По результатам прошлого года Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции, следует из данных ООН. Другими странами в пятерке лидеров были Южная Африка, Мозамбик, Нигерия, Индия. Российский Минздрав счел публикацию статистики провокационной, поскольку данные «никак не позволяют» судить о ситуации с распространением ВИЧ, так как в стране один из самых высоких в мире охватов тестированием.

Однако уже этой весной Росстат выявил значительный всплеск заболеваемости инфекциями. Заболеваемость впервые выявленным туберкулезом выросла на 10% (2,9 тыс.), ВИЧ — на 20% (+4,4 тыс.), гонококковой инфекцией — на 19% к январю 2022 года (+900 случаев заражения).

Согласно информации Росстата, чаще всего в России разводятся пары из Ингушетии. В прошлом году на 1 тыс. браков приходилось 2542 развода. Другими лидерами в этой сфере стали Чечня (2069), Дагестан (1967), Карачаево-Черкесия (1520) и Северная Осетия (1390). Реже всего супруги разводились в Туве (452 на 100 браков), Санкт-Петербурге (462), Москве (468), на Чукотке (511) и в Татарстане (522).

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ВИЧ Ингушетия бракосочетание наркотики разводы
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