Минздрав счел провокацией 5-е место России по темпам распространения ВИЧ

Ранее в ООН сообщили, что Россия вошла в топ-5 стран по распространению ВИЧ. Минздрав назвал эти данные «очередной пропагандистской провокацией»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Данные «якобы ЮНЭЙДС» о пятом месте России среди стран по темпам распространения ВИЧ не соответствуют действительности и являются очередной пропагандистской провокацией, заявил Минздрав.

«Данные, на которые ссылается автор первоначальной публикации, без проверки растиражированной другими СМИ, произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений», — говорится в сообщении ведомства. Минздрав не уточнил, какую именно публикацию считает исходной.

Эти данные «никак не позволяют» оценивать ситуацию с распространением ВИЧ в России, так как в стране — один из самых высоких в мире охватов тестированием на ВИЧ, который составляет почти 30% населения страны, что почти в два раза больше, чем в 2000-м году, подчеркивает ведомство.

По данным Минздрава, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снижается: на 6,8% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, на 24,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, на 2% в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Суммарно с 2018 по 2021 год заболеваемость снизилась на 31,4%, с 58,6 до 40,2 на 100 тыс. населения, указывает ведомство. Всего в стране число живущих с ВИЧ составляет 851 754 человека или около 0,58% населения страны.

В России сложилась система «фактически персонального статистического наблюдения» за больными ВИЧ, все сведения о заболеваемости и смертности широко доступны и официально публикуются Росстатом, Минздравом и Роспотребнадзором. «Однако, несмотря на очевидные успехи российской медицины, все чаще наблюдаются попытки подтасовки статистических данных по ситуации с ВИЧ-инфекцией в нашей стране», — говорится в публикации Минздрава. Ведомство также указывает, что российская программа по борьбе с ВИЧ финансируется из бюджета, тогда как «другие страны обычно используют гранты, предоставляемые такими международными организациями, как ЮНЭЙДС, а, следовательно, реализуют только те мероприятия, которые им оплачивают».

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