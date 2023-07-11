Замминистра образования Бурятии уволят за езду под наркотиками

Батор Цыренжапов (Фото: bsu.ru)

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уволить заместителя министра образования Батора Цыренжапова, сообщило правительство республики в Telegram.



Там сообщили, что Цыренжапов был задержан за езду в состоянии наркотического опьянения. Другие подробности не приводятся.

Цыренжапов занял должность врио заместителя министра образования республики в марте прошлого года. До этого (с 2009 по 2017 год) он возглавлял министерский отдел контроля качества образования.

В июне в МВД рассказали о готовящихся поправках в КоАП, которые позволят штрафовать и лишать прав водителей за употребление влияющих на внимание лекарств. Такие изменения позволят установить запрет на употребление аналогов наркотических средств и психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Сейчас вождение в нетрезвом виде наказывается штрафом в размере 30 тыс. руб. и лишением прав на срок от полутора до двух лет. 10 июля президент России Владимир Путин подписал закон, временно запрещающий гражданам, привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, сдавать экзамен на водительские права и получать их. Согласно ст. 4.6 КоАП, человек считается подвергнутым административной ответственности со дня вступления в силу постановления и далее в течение года после окончания срока исполнения этого постановления.