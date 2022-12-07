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Общество ,  
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В ООН сообщили, что Россия вошла в топ-5 стран по распространению ВИЧ

Россия по итогам 2021 года вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции, обогнав Танзанию и Уганду, следует из представленных Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) данных.

По данным профильных организаций, всего в 2021 году ВИЧ заразились 1,5 млн человек, при этом почти половина всех новых случаев приходилась на 10 стран. В топ-5 вошли:

  • Южная Африка (14% всех новых случаев);
  • Мозамбик (6,5%);
  • Нигерия (4,9%);
  • Индия (4,2%);
  • Россия (3,9%).

Хотя число новых случаев сократилось с 2,9 млн в 2000 году почти в два раза, число живущих с ВИЧ увеличилось в мире с 26 млн до более чем 38 млн за последние два десятилетия, отмечает ЮНЭЙДС. По данным организации, это вызвано в том числе успехами в лечении ВИЧ с помощью антиретровирусной терапии — пациенты с таким диагнозом живут теперь значительно дольше.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, ссылаясь на данные из России, ежегодно вносит страну в списки антилидеров, однако ситуация, как следует из ежегодных отчетов ECDC, с каждым годом улучшается. Так, по итогам 2019 года Россия стала регионом с самыми высокими в Европе показателями заболеваемости ВИЧ на 100 тыс. населения — 54,9 случая. В то время как в 2018 и 2017 годах Россия лидировала — с 59 и 71,1 случая на 100 тыс. населения соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2021 года носителями ВИЧ были 0,8% россиян (и 1,5% населения в возрасте от 15 до 49 лет). В документе отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора указывается, что в последние годы ВИЧ выявляют среди населения наиболее активного трудоспособного возраста. 

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В 2021 году на диспансерном учете состояло 803 796 инфицированных, то есть 68,6% граждан России с ВИЧ. В сентябре того же года специалист Роспотребнадзора Наталья Ладная отметила, что заражаемость ВИЧ в России на 100 тыс. человек в десять раз выше, чем во всех странах Евросоюза.

В начале ноября этого года руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что в России ВИЧ выявлен уже у 1% населения. «В России ВИЧ тоже достиг довольно больших успехов, к сожалению. До 1,5 млн граждан у нас инфицированы. Это 1% населения», — сказал он.

Теги
ВИЧ СПИД Россия антирейтинг заболевание
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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