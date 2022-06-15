Ретейлерам сняли ограничения на скупку торговых площадей ушедших компаний

До следующего года розничные торговые сети смогут скупать или брать в аренду площади компаний, ушедших из России, не оглядываясь на антимонопольные ограничения по доле на рынке

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С 15 июня вступил в силу новый порядок покупки и аренды торговых объектов и площадей, принадлежащих ушедшим из России зарубежным компаниям. Закон об этом президент Владимир Путин подписал 11 июня.

По действующему законодательству для предприятий розничной торговли работали ограничения по покупке и аренде дополнительных площадей в границах одного административно-территориального образования. В частности, доля торговой сети не должна превышать 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа.

Новый закон регламентирует сделки по покупке и аренде торговых объектов покинувших российских рынок компаний, совершенные с 15 июня по 31 декабря 2022 года. Для таких сделок предусмотренные законом ограничения действовать не будут. Ушедшая из России компания при этом должна соответствовать нескольким требованиям: быть подконтрольной иностранному юрлицу на момент сделки, а также быть розничным продавцом, который объявил о прекращении деятельности в России.

Субъект также должен прекратить работу в России и иметь основания для признания подконтрольным иностранному юрлицу до 15 июня. Если все эти условия соблюдены, то российские торговые сети до нового года могут приобретать площади ушедших из России компаний без ограничений.

После начала специальной военной операции на Украине ряд международных ретейлеров приостановили работу своих магазинов на территории России. Свои магазины временно закрыли H&M (бренды H&M, Cos, & Other Stories, Arket), Inditex (Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius), Uniqlo, IKEA и другие. Закрылись Starbucks, большинство ресторанов McDonald's, часть точек KFC и Pizza Hut и другие.



По данным Российского совета торговых центров (РСТЦ), на международные бренды, остановившие работу, приходится около 20% площадей в торговых центрах в России. Из-за этого торговые центры по итогам года могут недополучить около 30% выручки.

В конце мая премьер Михаил Мишустин пообещал, что собственники торговых центров получат право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями из недружественных России стран.

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«Некоторые иностранные компании, приостанавливая работу по политическим соображениям, не торопятся освобождать помещения. Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами», — сказал тогда премьер.