Роспотребнадзор не увидел необходимости в ограничениях из-за оспы обезьян

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 22 июл, 16:05
На Запорожье сообщили об ударе со стороны ВCУ по насосным станциям Политика, 22:30
Федун заявил о «новой прекрасной странице» в истории пенальти «Спартаку» Спорт, 22:25
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 22:20
Минобороны сообщило о «систематических обстрелах» из донецкого Нью-Йорка Политика, 22:03
«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ с удалением и пенальти Спорт, 21:54
Welt узнал о задержке поставок Киеву немецких систем ПВО IRIS-T SLM Политика, 21:53
Власти ЛНР обвинили в госизмене и работе на ЦРУ экс-сотрудника ОБСЕ Политика, 21:47
Спортивный директор «Монако» ответил на вопрос о продаже Головина Спорт, 21:41
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 21:39
В Иране произошло два землетрясения магнитудой выше 5 Общество, 21:31
FT узнала о предостережении Китая из-за визита делегации США на Тайвань Политика, 21:28
Роспотребнадзор не увидел необходимости в ограничениях из-за оспы обезьян Общество, 21:21
Уроженец Дагестана Мокаев победил американца на турнире UFC Спорт, 21:17
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 20:58
Общество ,  

Роспотребнадзор не увидел необходимости в ограничениях из-за оспы обезьян

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России отсутствует необходимость введения дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день необходимости во введении дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет», — говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Роспотребнадзор не увидел необходимости в возврате ковид-ограничений
Общество
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

В Роспотребнадзоре заверили, что принимают все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян, а также для предотвращения возможности распространения этого заболевания.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус 23 июля признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. По его словам, вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.

По данным ВОЗ, с 1 января по 22 июня текущего года лабораторно подтверждены 3413 случаев заражения и один летальный исход в 50 странах. В России первый случай заражения оспой обезьян зарегистрировали 12 июля. Новых случаев выявлено не было.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: China Photos / Getty Images «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными
Статьи
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Откуда берутся «нервные» привычки и как от них избавиться
Инструкции
Pro
Говард Маркс 12 мифов об инвестициях от автора любимой рассылки Уоррена Баффетта
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Полезно ли для здоровья принимать БАДы
Статьи
Теги
Оспа обезьян Роспотребнадзор
Материалы по теме
Роспотребнадзор сообщил об отсутствии новых случаев оспы обезьян в России
Общество
Reuters узнал о разногласиях в ВОЗ относительно ЧС из-за оспы обезьян
Общество
Белый дом счел, что Байден сохранил работоспособность во время COVID-19
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter