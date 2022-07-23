Роспотребнадзор не увидел необходимости в ограничениях из-за оспы обезьян

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России отсутствует необходимость введения дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день необходимости во введении дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет», — говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

В Роспотребнадзоре заверили, что принимают все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян, а также для предотвращения возможности распространения этого заболевания.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус 23 июля признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. По его словам, вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок.

По данным ВОЗ, с 1 января по 22 июня текущего года лабораторно подтверждены 3413 случаев заражения и один летальный исход в 50 странах. В России первый случай заражения оспой обезьян зарегистрировали 12 июля. Новых случаев выявлено не было.